Starbucks-voorzitter zet punt achter carrière

Een complete verrassing is Schultz' exit niet. Vorig jaar had hij al het CEO-schap overgelaten aan Kevin Johnson. Die moet de Starbucks momenteel door moeilijk vaarwater loodsen. De koffiegigant wordt niet alleen geconfronteerd met een slabakkende omzetgroei. In april barstte er nog een schandaal los toen het personeel van Starbucks twee zwarte mannen onterecht liet arresteren die rondhingen in een vestiging in Philadelphia.