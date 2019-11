Start-up lanceert herbruikbare bekers met een chip

Het Oost-Vlaamse Goodless - gefinancierd door Rudi De Kerpel (ex-Eurotuin) - onderhandelt met festivals en voetbalclubs over de implementatie van een systeem met 'slimme' herbruikbare bekers.

Als alles volgens plan verloopt, maken fans van AA Gent vanaf volgend seizoen in de Ghelamco-arena kennis met de technologie van Goodless. Ook andere voetbalclubs waaronder Zulte Waregem en KRC Genk tonen interesse.

Het concept is als volgt. Goodless levert herbruikbare bekers met onderaan een chip in het plastic verwerkt. Per soort drank - bier, frisdrank, fruitsap, wijn - een ander soort beker. Het barpersoneel plaatst uw bestelling van bijvoorbeeld vier pils en een cola zero op een 'slimme' mat die de drankjes herkent, de prijs (inclusief waarborg) berekent en die afficheert op de kassa. U rekent af met een contactloos betaalmiddel: uw bankkaart of uw stadionabonnement.

Op dat moment worden die vijf specifieke bekers aan u gekoppeld. Achteraf gooit u die in een door Goodless ontwikkelde vuilnisbak. 'Die herkent de chip en weet meteen wie de beker heeft betaald, waarna de waarborg automatisch wordt teruggestort', legt oprichter Sander Van Waes uit.

Tijdverlies

Herbruikbare bekers waren de voorbije jaren al in opmars om de bergen plastic afval op evenementen tegen te gaan, maar de huidige systemen hebben ook gebreken. 'De eerste die een rondje trakteert, is diegene die de waarborg betaalt en op het einde van de avond is het aanschuiven om die waarborg terug te krijgen. Bovendien leidt de afhandeling van de waarborg tot tijdverlies en onnodig lange wachtrijen aan de bar. Sommige events zetten daar zelfs extra personeel voor in.'

'Die problemen lossen wij op met technologie', zegt mede-eigenaar Rudi De Kerpel. 'We bieden een efficiƫnt systeem om sneller grote volumes op korte tijd te verwerken, zoals tijdens de rust van een voetbalmatch.' Goodless neemt bovendien de logistiek op zich, haalt de gebruikte bekers op en reinigt die in zijn wasserij in Deinze.

Festivals

Het bedrijf gaat zijn technologie midden december voor het eerst uitrollen op een evenement in Ingelmunster: Studio Kontrabas, een actie voor de Warmste Week van Studio Brussel. Daar zullen naar schatting 300 tot 500 mensen aanwezig zijn. 'We beginnen klein, om snel te kunnen reageren als aanpassingen nodig zijn. Dat is eigen aan innovatie', zegt De Kerpel.

Goodless ziet een toekomst voor zijn concept op kleine en grote evenementen, gaande van dorpsfeesten tot muziekfestivals. De Oost-Vlamingen spelen in op het verbod op het gebruik van wegwerpbekers dat vanaf 1 januari van kracht wordt. Er is wel een achterpoortje voor organisatoren die kunnen aantonen dat ze 90 procent van de materialen recycleren. Toch is de verwachting dat velen overstag zullen gaan voor een ecologisch alternatief.

Kwart miljoen

'Er lopen gesprekken met grote spelers', zegt Van Waes zonder verdere details te geven. De twintiger is oprichter en een van de drijvende krachten achter Goodless. Van Waes stopte op zijn zestiende met studeren en ging aan de slag in de tuinbouwsector. 'Ik snoeide struiken en planten', licht hij toe. 'Het idee voor Goodless is geleidelijk aan gegroeid.'

Marktleider worden in Europa is ons doel. Voor minder doen we het niet. Rudi De Kerpel investeerder in Goodless

Goodless ging van start met 250.000 euro kapitaal. 'Daar had ik een belangrijke rol in', aldus De Kerpel, die enkele jaren geleden zijn Eurotuin - met drie vestigingen - verkocht aan Aveve. 'Hier zit potentieel in', zegt hij over de nieuwe start-up. 'We hebben ook de aanvraag voor een Europees octrooi gedaan. Marktleider worden in Europa is ons doel. Voor minder doen we het niet.'