Stelt Ontex koers bij om uit perfecte storm te raken?...

De luierfabrikant Ontex houdt woensdag zijn beleggersdag. De timing kon niet slechter: het aandeel flirt met een diepterecord en de stijgende grondstoffenprijzen nekken alle inspanningen van het management. Hoe zal CEO Esther Berrozpe Ontex uit het slop halen?

Mei 2019. Ontex houdt zijn beleggersdag. CEO Charles Bouaziz spreekt de investeerders in Londen toe. Het is geen succes - en dat is een eufemisme.

Het enige concrete nieuws waarmee het management naar buiten komt, is de kostprijs van de toekomstplannen van Ontex . Daar staan vage beloftes van hogere winstmarges tegenover, afkomstig van een management dat spectaculair gefaald heeft om zijn belofte van bij de beursgang in 2014 - elk jaar een hogere winstmarge - in te lossen. Bouaziz slikt bovendien zijn belofte voor een bescheiden groei van de brutobedrijfswinst (ebitda) in 2019 in. Terwijl het management spreekt, verliest de luierfabrikant een tiende van zijn beurswaarde

Zo'n 2,5 jaar later is Bouaziz er niet meer. De grote aandeelhouders van Ontex verloren hun geduld en stuurden hem de laan uit. Begin dit jaar nam de Baskische Esther Berrozpe de teugels over. Haar erfenis? Een torenhoge schuld, een kasstroom en marges onder druk, tegenzittende wisselkoersen, een moordende concurrentie en een beurskoers op een diepterecord.

Om de situatie recht te trekken zouden er geen taboes zijn, beloofde ze in haar eerste interview. Dat leidde onder meer tot de sluiting van de fabriek in Mayen, de verhuizing van productielijnen uit Eeklo naar Spanje en Tsjechië en de lancering van een besparingsplan van 120 miljoen euro tegen 2023. Daarbovenop kwam een stevige schuldherfinanciering, waarmee Berrozpe zichzelf meer ademruimte verschafte door het gros van de aflossingen van 2022 naar 2026 op te schuiven.

Nobele bedoelingen. Zij het niet dat de besparingen van Ontex teniet worden gedaan door de stijgende prijzen voor oliederivaten en pulp, grondstoffen die Ontex massaal gebruikt om zijn luiers te produceren. Er was bovendien een tekort aan verpakkingsmaterialen - lees: karton -, wat de luierfabrikant miljoenen omzet kostte.

De verkoopprijzen dan maar verhogen? In een ideale wereld zou dat een realistische piste zijn. Maar Ontex heeft noch de vuurkracht noch de prijsbepalende rol van zijn rivalen (Kimberly-Clark, Essity en Procter & Gamble) en zou zichzelf op die manier uit de markt prijzen.

Balta

Hier en daar wordt al een parallel getrokken met de tapijtgroep Balta, die de jongste jaren in hetzelfde bedje ziek was als Ontex: hoge schulden en een tanende ebitda.

Hoe pakte de tapijtgroep die problemen aan? Ze voerde prijsverhogingen door, zette bestaande schulden om in nieuwe en verkocht twee fabrieken aan de banken om leningen terug te betalen.

Ontex heeft zijn schuldherfinanciering achter de rug. En sloot fabrieken. Maar prijsverhogingen zijn geen optie voor de luierfabrikant. Wat kan er nog? Volgens onze informatie denkt Ontex eraan zijn Franse onlinedochter Little Big Change van de hand te doen. Maar heel groot zou de verlieslatende dochter niet zijn. Hier en daar circuleert ook het scenario van bijkomende fabriekssluitingen buiten Europa. Intussen sputtert de verkoop van de Braziliaanse tak voort.

Ontex zou eraan denken zijn kleine Franse onlinedochter Little Big Change te verkopen. En hier en daar circuleert het scenario van bijkomende fabriekssluitingen.

Zullen de genomen maatregelen voldoende zijn om de beleggers gerust te stellen? Of zal Berrozpe nieuwe maatregelen moeten nemen om de situatie - en de beurskoers, die dicht bij een diepterecord noteert - recht te trekken?

Als er geen taboes zijn, ligt ook de optie van een noodkapitaalverhoging allicht op tafel. Wellicht niet het favoriete scenario van de aandeelhouders - die stevig verwaterd dreigen te worden -, maar mogelijk een reddingsboei voor een groep te midden van een perfecte storm.