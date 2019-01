Stoelendans aan top schoenwinkelketen Bristol

De derde generatie neemt het roer over bij het verlieslatende familiebedrijf achter de schoenwinkelketen Bristol. Naast een nieuwe CEO komt er een nieuwe voorzitter: de topman van de Lunch Garden-restaurants.

De neven Kenneth en Philippe Vanaudenhove leggen hun functie van respectievelijk voorzitter en CEO neer bij het Belgische familiebedrijf Euro Shoe Group. Dat Limburgse bedrijf verkocht in 2017 via zijn 267 Bristol-schoenenwinkels in België en Nederland voor 207 miljoen euro kleding en vooral schoenen. Kenneth gaat met pensioen en de 64-jarige Philippe blijft bestuurder.

‘Er vindt een generatiewissel plaats bij ons bedrijf’, zegt de nieuwe CEO Elise Vanaudenhove. Ze behoort tot de derde generatie van het bedrijf dat de broers Omer en Luc Vanaudenhove in 1925 in Diest oprichtten onder de naam Shoe Post.

Euro Shoe Group > Belgisch bedrijf boven de schoenenwinkelketen Bristol, die tot voor kort Shoe Discount heette. > Volledig in handen van de familie Vanaudenhove uit Diest. > 267 winkels in België en Nederland. > Omzet (2017): 207 miljoen euro. > Bedrijfsverlies: 3,6 miljoen euro. > Nettoverlies: 5,8 miljoen euro. > Personeelsleden: 1.850.

De nieuwe voorzitter van Euro Shoe is Annick Van Overstraeten, de CEO van de Belgische restaurantketen Lunch Garden. Van Overstraeten was al enkele jaren extern bestuurder bij Euro Shoe. Financieel directeur Bart Rayen verlaat het schoenenbedrijf. Zijn opvolger is de huidige logistiek en marketingdirecteur Veerle Stoffelen. Daarnaast benoemde de familie een nieuwe operationeel directeur.

Tweede reshuffle

De reshuffle komt vrij snel na de vorige, in oktober 2017. Toen stuurden de Vanaudenhoves de externe directie naar huis. Ze kozen ervoor om in die woelige tijden ervaren familietelgen aan het roer te zetten. Elise Vanaudenhove was wel bestuurder, maar ze was al enkele jaren niet meer operationeel betrokken bij het bedrijf.

‘Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder’, zegt ze. ‘Voor het bedrijf is dit trouwens geen revolutie.’ In het afgelopen jaar bestuurde Elise Vanaudenhove, die directeur voor België was, het bedrijf samen met Philippe Vanaudenhove. ‘Nu mijn oom geen CEO meer is, blijft hij aanwezig voor raad, maar ik ben nu officieel de CEO.’

De familie staat voor grote uitdagingen. Mensen kopen steeds vaker online schoenen en de concurrenten en de concurrentie worden groter. Brantano belandde via een overname bij de kledinggroep FNG, die de winkels grondig vernieuwde en digitaliseerde. En de van oorsprong Duitse schoenenreus Deichmann lanceerde zijn keten vanHaren op de Belgische markt. Met zijn goedkope schoenen is vanHaren een directe concurrent van Bristol, dat ook met lage prijzen uitpakt.

Omzetdaling

Met alleen de laagste prijzen lok je tegenwoordig geen klanten meer. Elise Vanaudenhove CEO Euro Shoe Group

Die tendensen treffen Euro Shoe midscheeps. In 2017 daalde de omzet met 15 procent naar 207 miljoen euro. De bedrijfswinst ging van 500.000 euro naar een verlies van 3,6 miljoen euro. Netto ging het bedrijf 5,8 miljoen in het rood. ‘Officiële cijfers voor 2018 zijn er nog niet, maar we verwachten een resultaat dat beter is dan dat van 2017’, zegt Elise Vanaudenhove.

Euro Shoe sloot en verhuisde in de afgelopen maanden enkele winkels. ‘Netto hebben we drie winkels minder dan een jaar geleden.’ De plannen om in België en Nederland 100 nieuwe winkels te openen gooide de familie een jaar geleden al in de vuilnisbak.

Daarnaast scherpte de keten haar strategie aan. Ze opende een drietal testwinkels met een opgefrist interieur. ‘We passen ook ons aanbod aan. We gaan nog steeds voor betaalbare prijzen, maar we maken onze collectie hipper. Met alleen de laagste prijzen lok je tegenwoordig geen klanten meer’, zegt CEO Vanaudenhove. ‘We maken onze organisatie ook efficiënter zodat we sneller nieuwe collecties kunnen lanceren. Daarnaast spelen we onze webwinkel beter uit in onze winkels.’

Schaalgrootte

Nadat de familie eind 2017 weer het roer had overgenomen, zei ze dat een verkoop van het bedrijf van de baan was. In 2013 zochten de Vanaudenhoves nog een externe investeerder en enkele jaren later probeerden ze zelf Brantano en zijn Nederlandse zusterketens over te nemen, maar tevergeefs.

De familie was op zoek naar schaalgrootte om lagere inkoopprijzen te kunnen bedingen bij leveranciers om zo de winst op te drijven. ‘Van die piste zijn we afgestapt’, zei Philippe Vanaudenhove in mei aan De Tijd. ‘Small kan ook beautiful zijn’, vulde Kenneth aan.