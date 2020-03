Struise brouwers kunnen beleggers voorlopig niet terugbetalen

En dat heeft gevolgen voor de bierfans die begin vorig jaar deelnamen aan de crowdfundingactie van Struise Brouwers. Om een eigen vulinstallatie voor flessen te bouwen haalden de Struise Brouwers 200.000 euro op. Wie de groep een lening verstrekte, kan per schijf van 1.000 euro rekenen op een jaarlijks rendement van 5 procent. De rente wordt desgewenst in bier uitbetaald.

De brouwer begon begin dit jaar met het uitbetalen van de eerste schijven. Maar door de coronacrisis ziet hij zich genoodzaakt de terugbetalingsdata te herzien. In een mail waarschuwt Struise Brouwers investeerders dat ze wellicht met een tot drie maanden vertraging rekening moeten houden.

'We weten niet wat ons te wachten staat', zegt Urbain Coutteau van Srruise brouwers. 'Uit voorzorg hebben we besloten niet te investeren in 2020.'