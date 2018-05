Suitsupply wil groeien ondanks stevig winstverlies

Het Nederlandse modebedrijf Suitsupply wil de wereld -en vooral de VS- veroveren met betaalbare maatpakken. In 2017 opende het 27 nieuwe winkels.

De Nederlandse kledingketen Suitsupply maakt zich klaar voor verdere expansie en wil zijn groeiproces verder zetten. Het bedrijf kan uitpakken met stevige omzetcijfers in 2017, maar noteert tegelijkertijd wel een nettoverlies van elf miljoen euro, het brutobedrijfsresultaat (ebitda) daalde van 25,3 miljoen euro naar 19,2 miljoen euro en de ebitda-marge ging van 12,2 procent naar 7,8 procent.

Het nettoverlies is een verrassend resultaat, schrijft het Financieele Dagblad, want Suitsupply is tijdens de crisisjaren altijd winstgevend gebleven in tegenstelling tot heel wat andere Nederlandse modeketens. Het bedrijf geeft als oorzaak van dit verlies dat het vorig jaar miljoenen heeft gespendeerd aan nieuwe winkels wereldwijd.

in 2017 opende Suitsupply 27 nieuwe filialen, het grootste aantal in de geschiedenis van de keten.

Modestad Antwerpen

De eerste stappen die Suitsupply zette in het buitenland was in modestad Antwerpen. Ondertussen kunnen Belgische kopers terecht op vijf locaties in ons land, waaronder Brussel en Hasselt. Wereldwijd zijn er in totaal 98 winkels van de betaalbare pakken, onder meer in China, Rusland en het steenrijke Dubai.

Maar dat is voor oprichter en CEO Fokke de Jong niet voldoende. De man die in 2000 de webwinkel van zijn pakken runde vanuit zijn Nederlandse studentenkamer, wil de wereld veroveren met Suitsupply. En dat doet hij aan een sneltempo: in 2017 opende hij 27 nieuwe filialen, het grootste aantal in de geschiedenis van de keten. Het tempo waarmee Suitsupply groeit in een bovendien moeilijke markt verbaast velen: veel gelijkaardige ketens voor mannenkledij worstelen namelijk met een dalende omzet.

Vrijetijdskleding

De opkomende trend dat Amerikaanse mannen steeds vaker in vrijetijdskleding op de werkvloer verschijnen houdt de Jong niet tegen om volop in te zetten op expansie in de Verenigde Staten. De Jong heeft dan ook een goede reden om zijn merk op de Amerikaanse kaart te zetten: vorig jaar steeg de totale omzet van het bedrijf met 19 procent naar 225 miljoen euro, waarvan 41 procent uit de VS kwam. Ter vergelijking: slechts 22 procent van de omzet kwam van de filialen uit thuisland Nederland.

Nieuw talent

Naast de omvangrijke investering in nieuwe locaties, is de Jong ook actief op zoek naar nieuw talent. Zo heeft de Jong David Dijkhuis van zakenbank Bank of America Merrill Lynch aan boord gehaald als nieuwe financieel directeur. Ook de voormalige topman van luxemerk Gucci maakt nu deel uit van de raad van advies. Mannen en vrouwen uit modemerken zoals Rag & Bone, Levi Strauss & Co en Tory Burch vervolledigen het directieteam.

Nederlandse snelweg

Typerend aan het bedrijf zijn de atypische locaties. Zo heeft het winkels in het brugrestaurant boven een Nederlandse snelweg, in een gerestaureerde villa in een Franse wijk in Shanghai en in een verbouwd kantoorgebouw aan het einde van een kasseiweg in het Amerikaanse Greenwich. Op die manier bespaart de Jong geld op dure panden in toonaangevende winkelstraten en bereikt hij toch een grote groep klanten.