Tabaksreus Altria blijft AB InBev trouw

De tabaksgigant Altria gaat zijn belang in AB InBev niet verkopen. Naast sterke kwartaalcijfers neemt dat voornemen een belangrijke rem op de beurskoers van de bierreus weg.

Het is een dubbele feestdag voor AB InBev en bij uitbreiding voor de hele Bel20. Donderdagochtend zetten knappe cijfers en een verhoging van de prognose een boost op de beurskoers van AB InBev. Enkele uren later komt daar een stevige opsteker bij. De tabaksreus Altria gaat zijn belang in AB InBev niet verkopen.

Een lock-upperiode eindigde begin oktober, waardoor de vrees bestond dat Altria zijn groot belang van 14,3 procent in AB InBev op de markt zou werpen. Die vrees, samen met zorgen over een toenemende kosteninflatie, maakte van AB InBev de slechtste Bel20'er dit jaar. Een verkoop is niet aan de orde, laat Altria, het vroegere Philip Morris, weten in de marge van eigen kwartaalcijfers.

We kwamen tot de conclusie dat een verkoop van AB InBev ons belang als langetermijninvesteerder niet zou dienen. Mededeling Altria

'In de aanloop naar het einde van de lock-up maakten we een diepe analyse van onze investering in AB InBev, zegt Altria. 'Daarbij kwamen we tot de conclusie dat een verkoop ons belang als langetermijninvesteerder niet zou dienen. Daarom houden we het belang'.

Altria verwijst onder meer naar de koerszwakte van AB InBev, dat sinds oktober 30 2019 procent van zijn waarde verloor. Tegen die prijs verkopen vinden de Amerikanen een slecht idee. 'At this time', zeg Altria uitdrukkelijk, waarmee het aangeeft dat het op een later moment van idee kan veranderen.

Altria kreeg 185 miljoen AB InBev-aandelen in 2016 in handen bij de overname van SAB Miller door AB InBev. Toen was het pakket ruim 20,7 miljard euro waard. Vandaag is dat slechts 9,7 miljard, of meer dan de helft minder. Altria's papieren verlies bedraagt een stevige 10 miljard euro.