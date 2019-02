Takeaway.com verkleint verlies

De omzet steeg met 44 procent tot 240 miljoen euro. Het aantal bestellingen dikte 38 procent aan tot 93,9 miljoen. Maar ondanks de groei blijft Takeaway.com verlieslatend omdat het volop blijft investeren om de markt in te palmen en de concurrentie, zoals UberEats en Deliveroo, de loef af te steken. Het bedrijf spendeerde 120 miljoen euro aan marketing, waardoor meteen al de helft van de omzet was opgesoupeerd.

Takeaway.com boekte in het afgelopen jaar 14 miljoen euro nettoverlies, wat wel al een aanzienlijke verbetering was tegenover 2017 toen dat verlies 42 miljoen euro bedroeg. Het bedrijf doet geen voorspelling voor het lopende jaar.

Overname

De maaltijdbezorger deed vorig jaar de grootste overname in zijn geschiedenis en kocht de Duitse activiteiten van sectorgenoot Delivery Hero voor 930 miljoen euro. Takeaway.com betaalde deels in cash en deels in aandelen waardoor Delivery Hero een belang van 18 procent kreeg in Takeaway.com. De overname was het sluitstuk van een jarenlange bitse strijd tussen de twee op de Duitse markt. Bovendien klopten de Nederlanders bij hun aandeelhouders aan en haalden ze 680 miljoen euro vers kapitaal op.