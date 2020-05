Test Aankoop: 'Winkelkar blijft even duur, ondanks promoties'

'Nadat het verbod op promoties op 1 april werd opgeheven, behielden de meeste supermarkten hun prijsniveau. Colruyt was toen ruim 15 procent duurder dan begin maart. Bij Collect&Go en Colruyt zien we de laatste dagen een prijsdaling van zo’n 5 procent, maar de prijzen van de producten in de korf zijn nog altijd 5 à 7 hoger hoger dan op 1 maart', zegt Test Aankoop.

Merkproducten

'Het is te vroeg om zulke conclusies te trekken', is te horen bij statistiekbureau Statbel, de overheidsdienst die over heel het land prijzen verzamelt. 'Wegens de Dag van de Arbeid vrijdag zijn veel winkels pas maandag weer van start gegaan met nieuwe kortingen. Dat is te recent om tendensen vast te stellen.'