‘Toen ik de zeepgeuren rook, was ik meteen verliefd’

In volle coronacrisis namen twee jonge Brusselaars het commando over bij Savonneries Bruxelloises, de oudste zeepmakerij van de hoofdstad. ‘Het leek ons een geweldige opportuniteit.’

‘Toen ik de eerste keer binnenkwam bij Savonneries Bruxelloises en alle zeepgeuren rook, was ik meteen verliefd’, zegt Maxime de Villenfagne, die samen met zijn vennoot en mede-Brusselaar Maxime Pecsteen onlangs het 94-jarige Savonneries Bruxelloises overnam, de oudste zeepmakerij van de hoofdstad.

De Villenfagne, die na een carrière bij Deloitte als zelfstandig financieel consultant werkte, groeide op in Schaarbeek, op 3 kilometer van Savonneries Bruxelloises. Vorig jaar vernam hij via zijn vennoot, aan de slag bij Brussels Beer Project, dat het vorige eigenaarsduo de iconische zaak wou overlaten.

‘We droomden ervan samen een bedrijf op te richten. De zeepmakerij, die een jaaromzet van 2 miljoen euro draait en winst maakt, leek ons een geweldige kans’, zegt de Villenfagne. Over de overnameprijs wil hij niets prijs, maar de twee gingen een lening aan om de deal te financieren.

Net toen we op eigen benen moesten staan, barstte de coronacrisis los. Een pak bestellingen van hotels en boetieks viel weg.

De vorige eigenaars bleven tot maart aan boord voor een vlotte overdracht. ‘Maar toen we op eigen benen moesten staan, barstte ineens de coronacrisis los. Een pak bestellingen van hotels en boetieks in binnen- en buitenland viel weg, omdat die de deuren moesten sluiten’, zegt de Villenfagne.

Savonneries Bruxelloises, dat met tien werknemers dagelijks 2 à 3 ton zeep maakt, produceert 3 procent voor zijn eigen merk en 97 procent onder private label, voor hotels, apotheken en chique boetieks in vier continenten, van Frankrijk tot Zuid-Korea. 80 procent van de omzet stroomt binnen vanuit het buitenland.

‘De coronacrisis had een serieuze impact’, zegt de Villenfagne. ‘In maart en april hadden we nog veel lopende orders, maar midden mei vielen de bestellingen weg. We konden gelukkig een beroep doen op economische werkloosheid en schakelden een tijdje terug van twee productlijnen naar één.’

‘In de zomer kregen we best veel bestellingen, omdat het toeristische seizoen beter dan verwacht uitdraaide. Maar sinds een drietal weken merken we dat minder bestellingen binnenlopen dan normaal in deze periode van het jaar. We produceren alweer op twee lijnen, maar de crisis is nog niet voorbij.’

Toch heeft het duo geen spijt van de overname. ‘Als geboren en getogen Brusselaars zijn we fier dat we een ambachtelijke nichespeler de 21-ste eeuw mogen binnenloodsen. We behaalden de voorbije maanden twee biocertificaten en willen op termijn het aandeel van ons consumentenmerk doen groeien tot 10 procent van de omzet.’