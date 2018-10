Topman weg bij AB InBev België

Velkeniers stond aan het hoofd van AB InBev West-Europa (de Benelux plus Duitsland), goed voor 4.500 werknemers (3.000 in België) en 9 brouwerijen in België. Hij wordt opgevolgd door zijn tegenhanger in Zuid-Europa, de Italiaanse Braziliaan Fabio Sala. Een vervanger om de divisie Zuid-Europa te leiden is er nog niet.