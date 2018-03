Torfs en EASI blijven beste werkgevers

Voor het vijfde jaar op rij wint Torfs bij de grote bedrijven (meer dan 500 werknemers), EASI staat al voor de vierde keer in evenveel jaren op het hoogste schavotje bij de kleinere ondernemingen (minder dan 500 werknemers). Dat meldt de Vlerick Business School.

Vlerick voert jaarlijks het 'Best Workplaces' uit, in samenwerking met het het Great Place to Work Institute Belgium en Jobat/Mark Magazine. De winnende ondernemingen krijgen erkenning voor hun goed werkgeverschap en mensgerichte organisatiecultuur.