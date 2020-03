Tot 50 procent meer vraag naar toiletpapier

De lege rekken in de rayons voor toiletpapier geven een 'vertekend beeld', zegt de producent Sofidel, de marktleider voor toiletpapier in ons land.

Door de coronacrisis gaat de vraag naar toiletpapier flink de hoogte in. Maar de productie komt niet in de problemen, zegt marktkleider Sofidel.

Op sociale media circuleren foto's van lege winkelrekken in de afdelingen toiletpapier, wat doet vermoeden dat het essentiële basisproduct gehamsterd wordt in de huidige crisis rond het coronavirus. De mensen willen nog snel een voorraad aanleggen om enkele weken te overbruggen voor het geval dat het openbare leven helemaal stilvalt, is de redenering.

Navraag bij Sofidel, de marktleider voor toiletpapier in ons land, leert dat flink meer wordt ingekocht. 'De vraag is de jongste dagen en weken zo'n 35 à 50 procent gestegen', zegt Jean-François De L'Arbre, marketingdirecteur voor de Benelux van het Italiaanse bedrijf.

Daarom draait de fabriek van Sofidel in Duffel bij Antwerpen voor 100 procent. Van daaruit levert het bedrijf toiletpapier van de merken Cosynel en Nalys aan de supermarktketens Colruyt, Carrefour en Delhaize. Sofidel maakt ook toiletpapier van de huismerken van de ketens, maar dat wordt in Nancy in Frankrijk geproduceerd. In Duffel worden ook keukenpapier en papieren zakdoeken gemaakt. Ook naar dat laatste product is beduidend meer vraag.

'We kunnen blijven bevoorraden. Mensen hoeven niet te panikeren dat er te weinig zal zijn.' Jean-François De L'Arbre Marketingdirecteur Sofidel

Toch komt de levering van toiletpapier niet in gevaar, verzekert De L'Arbre. 'Er is een stock van zo'n 30 dagen. De helft daarvan ligt bij de winkels, de helft bij ons. De stock bij de winkels geraakt wel stilaan op. Maar we kunnen blijven bevoorraden. Mensen hoeven niet te panikeren dat er te weinig zal zijn.'

Vertraging

Wel kan er vertraging komen op de leveringen aan winkels. 'Maar dat gaat om 1 à 2 dagen', luidt het. De toeleveringsketen is bovendien altijd kort bij toiletpapier. Het product neemt zodanig veel plaats in dat een volle vrachtwagen maar voor zo'n 5.000 euro aan toiletpapier kan vervoeren. De ransportkosten liggen veel te hoog om papier vanuit het buitenland te laten komen.

Volgens De L'Arbre zijn de beelden van de lege rekken onder meer een gevolg van het volume dat pakken toiletpapier innemmen. Omdat het niet om een vers product gaat, vullen winkels de rekken maar enkele keren per week aan, en niet dagelijks. Bij een hogere vraag blijft het schap dus langer leeg. 'Dat geeft een vertekend beeld. We vragen onze klanten te blijven uitstallen', zegt De L'Arbre.

De supermarkten hebben geanticipeerd op de hogere vraag, waardoor de fabriek van Sofidel al een drietal weken geleden op volle kracht is overgeschakeld. Doorgaans draait Duffel op zo'n 90 procent van zijn capaciteit. 'Maar we zijn piekmomenten gewoon omdat we een sterk promotiegedreven business zijn.'

'We denken dat het nog een paar weken zal duren. Als de piek achter de rug is, komt er een terugval. Iedereen heeft altijd toiletpapier nodig, maar mensen gebruiken niet meer dan wat ze nodig hebben. Toiletpapier is geen impulsproduct zoals chocolade, waarvan je kan opeten wat je in huis hebt.'