Turkse gigant plant grote glasfabriek in Lommel

Ciner, een van de grootste conglomeraten in Turkije, is van plan in Lommel een glasfabriek te bouwen. Het gaat om een investering van honderden miljoenen, goed voor 450 à 500 jobs. 'Dit toont aan dat we de maakindustrie weer naar Vlaanderen kunnen krijgen.'

Enkele maanden geleden gaven meerdere Belgische bierbrouwers al aan dat ze worstelden met een Europees tekort aan bierflesjes. De vraag steeg tijdens corona omdat veel brouwers overschakelden van vaten voor de horeca naar flesjes voor de supermarkt. Maar ook voordien was er al schaarste.

Het Turkse conglomeraat Ciner, dat actief is in de mijnbouw, de scheepvaart, het toerisme en de glasindustrie, wil inspelen op de groeiende vraag. Daarom heeft het beslist uit te breiden naar Europa. Tegelijk wil Ciner zijn productie dichter bij de klant brengen om zijn transportkosten en C02-voetafdruk te verminderen.

De keuze voor de Europese uitbreiding viel op Lommel. Ciner heeft een optie ondertekend voor de aankoop van een perceel op de bedrijventerreinen van Kristalpark III in Lommel. De groep - eigendom van de ondernemer Turgay Ciner, die ook de Turkse voetbalclub Kasimpasa bezit - deed dat via haar dochter Ciner Glass. Die baat in het Turkse Bozüyük al een grote fabriek uit voor glas voor bier-, water- en wijnflessen.

Over vijf jaar willen we een van de grootste producenten van verpakkingsglas van Europa zijn. Gürsel Usta CEO Ciner Group

Ciner wil een gelijkaardige fabriek bouwen in Limburg. Volgens het project-milieueffectrapport (project-MER) - Ciner wou geen details geven - zou de vestiging aan minstens 450 tot 500 mensen werk verschaffen. Hoeveel de Turken investeren, is onduidelijk. Op basis van recente investeringen op andere locaties zou het gaan om 'enkele honderden miljoenen euro's'. 'Dit toont aan we de maakindustrie terug naar Vlaanderen kunnen krijgen. Heel belangrijk', reageert Tom Vanham, de topman van de investeringsmaatschappij LRM, die Kristalpark III samen met de stad Lommel uitbaat.

De Lommelse fabriek zal twee productieafdelingen tellen met glasovens. De opstart zal in twee fases gebeuren. De fabriek moet op termijn 1.300 ton verpakkingsglas per dag produceren en 475.000 ton per jaar, goed voor 6,3 miljoen bier-, wijn-, water- en frisdrankflesjes per dag of meer dan 2,3 miljard op jaarbasis. De flesjes zijn vooral bestemd voor de Belgische, Nederlandse en Duitse markt.

Zandgroeves

De Turkse groep koos voor Limburg om meerdere redenen. Binnen een straal van 200 kilometer liggen fabrieken van AB InBev, Coca-Cola en Heineken en binnen een straal van 300 kilometer zijn geen andere verpakkingsglasproducenten actief.

In de regio rond Lommel zijn ook veel zandgroeves. De grootste kwartszandproducent Sibelco ligt op 14 km. Zand is de belangrijkste grondstof voor glas. Ook de nabijheid van de Antwerpse haven is belangrijk. Van daaruit zal Ciner de tweede belangrijkste grondstof voor de aanmaak van glas - soda ash of natriumcarbonaat - invoeren. Ciner is zelf een van de grootste producenten van soda ash ter wereld. Ons land heeft ook een groot aanbod aan gerecycleerd glas. De bedoeling is om dat zoveel mogelijk in te schakelen in het productieproces.

Vergunningen

Wanneer de Lommelse fabriek opstart, is onduidelijk, zeggen Vanham en burgemeester Bob Nijs. In het oorspronkelijke plan zouden de werken eind dit jaar, begin volgend jaar beginnen. Ze zouden iets meer dan anderhalf jaar duren. Maar dat lijkt snel.

De investering van Ciner kan een revolutie betekenen voor de regio. Bob Nijs Burgemeester van Lommel

Nijs: 'We werken al twee jaar aan het dossier. De ondertekening van de aankoop van de grond is een belangrijke stap. Het is nu het wachten op de (milieu)-vergunningen. Er zijn dus nog enkele hordes.' Zowel Nijs als Vanham benadrukt dat de investering 'een nieuwe revolutie kan betekenen voor de regio'. Details over het project willen ze niet kwijt. 'Het is aan Ciner om te communiceren.'

Voor Kristalpark III zijn de plannen een opsteker. De 300 ha grote site, waarvan Ciner 23 ha wil innemen, lag tien jaar te wachten op ontwikkeling. Sinds 2019 hebben onder meer VT Logistics (handling van leeggoed), Horeca Van Zon (belevering horeca) en Eduard Trailer Factory (producent van trailers) zich er gevestigd.

Een van de grootste ter wereld

Ondertussen breidt Ciner ook uit in eigen land. In Bozüyük bouwt het een derde oven. In Kazan, Ankara, kreeg het vergunningen voor de bouw van twee glasovens, een investering van 260 miljoen euro. Ciner gaat ook een splinternieuwe glasfabriek bouwen in Wales. Die moet in 2023 openen. Daar zouden, net als in Ankara, 600 mensen aan de bak kunnen.

'Over vijf jaar willen we een van de grootste producenten van verpakkingsglas van Europa zijn', zei Ciner Group-CEO Gürsel Usta onlangs op Bloomberg TV. 'Over tien jaar een van de grootste ter wereld.'

'De import van verpakkingsglas in Europa steeg de afgelopen vier jaar elk jaar met 15 à 20 procent', vertelde Didem Ciner, de vrouw van de oprichter, onlangs in het vakblad Glass Worldwide. 'De pandemie heeft die vraag wat vertraagd. Maar nu we alles weer zien aantrekken, rekenen we opnieuw op een stijgende vraag naar glazen flessen.'