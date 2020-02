Twee ingenieurs lanceren speedpedelec, made in Vlaanderen

De Vlaamse start-up IntuEdrive ontwikkelde een nieuw aandrijfmechanisme voor speedpedelecs, geïnspireerd op de Toyota Prius. 'We brengen de autotechnologie naar de fiets.'

IntuEdrive heeft 1,5 miljoen euro opgehaald, bij onder meer de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Met die centen start het de productie en verkoop van zijn nieuwe speedpedelec 'Ellio' op. De twee oprichters staan voor een belangrijke stap, maar het idee rijpt al jaren in hun hoofden.

Tomas Keppens, die 17 jaar als ingenieur bij Toyota heeft gewerkt, kwam ermee af. 'Er is interesse in speedpedelecs als een vervangmiddel voor auto's, maar de technologie zit nog niet op hetzelfde niveau. Wat als we de autotechnologie naar de fiets brengen? Dat was het uitgangspunt', zegt co-oprichter Jorrit Heidbuchel.

Het resultaat is een speedpedelec met een tweewielaandrijving en een automatische versnellingsbak. De inspiratie voor de nieuwe aandrijftechnologie haalde Keppens bij de Prius, de elektrische auto van zijn vorige werkgever Toyota.

Prototype

In 2016 gaf hij Heidbuchel, die toen nog studeerde, de opdracht een prototype van de aandrijving te ontwikkelen en te perfectioneren. Het maakt van IntuEdrive een van de weinige fietsproducenten die een eigen aandrijftechnologie ontwikkeld hebben. De meeste speedpedelecs gebruiken een systeem van Bosch of Shimano. 'Dat geeft ons vrijheid: we zijn niet afhankelijk van hun dure componenten.'

Het hele traject slorpte al zowat 1 miljoen euro op. PMV en IP holding investeren er samen nu nog eens 1,5 miljoen euro in. Achter IP Holding zit Ismaël Ben-Al-Lal, die actief is in de zonnepanelenindustrie.

Mekka

De Ellio zal in eerste instantie te koop zijn in 13 fietswinkels. De ambitie is dit jaar 500 stuks aan de man te brengen en dat op te drijven tot 20.000 in 2025. Dat is zeer ambitieus, aangezien IntuEdrive moet strijden tegen wereldmerken. 'We geloven erin. Vlaanderen is zowat het mekka van de speedpedelec. We zitten bij de bron.'

Vorig jaar werden in België ongeveer 15.000 speedpedelecs verkocht, waarvan ruim 95 procent in Vlaanderen. 'Wist je dat er in Antwerpen evenveel zijn als in heel Nederland?' Het aantal gaat jaar na jaar omhoog, door de opmars van leasingformules en het besef bij pendelaars dat een speedpedelec een geschikt transportmiddel kan zijn.