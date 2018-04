Twijfel over beurstoekomst Van de Velde

Steeds meer financiële experts vragen zich af of de recente koersdalingen van lingeriegroep Van de Velde geen prelude zijn op een beursexit.

Van de Velde verlaagde maandagochtend zijn omzet- en winstverwachtingen. Beleggers reageerden onaangenaam verrast en stuurden het aandeel in een eerste reactie ruim 6 procent lager, tot 35 euro. Dat is zowat een halvering tegenover de piek van het aandeel, op ruim 68 euro, in december 2016.

Sinds die piek regende het slecht nieuws. Sommige waarnemers suggereren zelfs dat het bedrijf met opzet uit de gunst van beleggers blijft. Een lagere beurskoers maakt het goedkoper voor de stichtende familie om het bedrijf weer van de beurs te halen en eventueel gedeeltelijk door te verkopen aan een private-equityspeler.

Niemand durft het hardop te zeggen, maar meerdere financiële experts houden er rekening mee dat de familie zo'n exit overweegt. 'We hebben het voorbeeld van VPK en Duvel, die ook van de beurs gehaald zijn voor het weer beter ging', klinkt het. 'Van de Velde doet geen enkele moeite om in beeld te komen van institutionele beleggers. Het doet bijvoorbeeld geen roadshows.'

Er wordt gewezen op het verleden van Bart Rabaey, sinds twee jaar de financieel directeur van het bedrijf. Hij werkte eerder bij het investeringsfonds Bencis Capital en heeft daarmee het geknipte profiel om een beursexit en een doorverkoop te organiseren.

Schuldenvrij

Nog een argument: de financiële vuurkracht lijkt aanwezig. Het familiale vehikel Van de Velde Holding, dat ruim 56 procent van het bedrijf bezit, is volgens de recentste jaarcijfers schuldenvrij en beschikt over een eigen vermogen van bijna 43 miljoen euro.

De familie zou zich wel in de schulden moeten steken om Van de Velde weer van de beurs te halen, of meteen een kapitaalkrachtige partner moeten vinden. Bij een beurskoers van 35 euro komt de marktwaarde uit op 466 miljoen euro. De vrij verhandelbare aandelen zijn dus ongeveer 200 miljoen euro waard.

Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat de familie zich in de schulden wil steken, zeker gezien de onzekerheid rond de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf. 'Heeft de familie Van de Velde de 'cojones' om schulden aan te gaan en de overige aandeelhouders uit te kopen? Ik denk van niet, maar mocht later blijken dat het wel zo is, dan zullen we met andere ogen naar de recente omzet- en winstwaarschuwingen kijken', zegt een waarnemer.

Geen taboe

Van de Velde Holding groepeert de belangen van de families Laureys en Van de Velde. Huidig voorzitter en ex-CEO Herman Van de Velde is de derde generatie in het bedrijf. 'Als er niemand van de vierde generatie in de operationele leiding komt, is een verkoop geen taboe', verklaarde hij vorig jaar in een interview met De Tijd.