Uitvinder Dyson-stofzuiger is rijkste Brit

De Britse ondernemer James Dyson, de man achter de zakloze stofzuigers, is met een vermogen van ruim 12 miljard euro de rijkste man van Groot-Brittannië geworden.

De 71-jarige uitvinder-zakenman dankt zijn sprong naar de eerste plaats aan de recordwinst van omgerekend 1,3 miljard euro die zijn bedrijf vorig jaar behaalde. Er is voor de producten van het techbedrijf Dyson, dat ook handdrogers en föhns maakt en binnenkort met de productie van elektrische auto's begint, een groeiende vraag vanuit Azië. Daar worden ook de meeste van de producten gemaakt, terwijl ze ontworpen worden in Groot-Brittannië.

Singapore

Dyson kondigde eerder deze week aan dat het zijn hoofdkantoor naar Singapore verhuist en tegelijk verder investeert in de Britse locaties. De aankondiging is een tegenslag voor Britse politici die hadden gehoopt dat Dyson, een overtuigde voorstander van de brexit, het bedrijf in zijn vaderland zou houden. Volgens de stofzuigermaker zal de verhuis van het hoofdkwartier 'het stijgende belang van Azië voor de activiteiten van Dyson weerspiegelen'.