Unilever beraadt zich over verhuizing naar Nederland

De Brits-Nederlandse consumentenreus Unilever vergadert over de vraag of hij zijn Britse hoofdzetel laat varen en voortaan een Nederlands bedrijf wordt. Volgens de nieuwszender Sky News is de verhuizing een uitgemaakte zaak.

Unilever, dat ontstond uit de samensmelting van Britse en Nederlandse bedrijven, heeft al bijna een volle eeuw hoofdkwartieren in beide landen. Maar het ziet ernaar uit dat de brexit een einde zal maken aan die dubbele nationaliteit.

De raad van bestuur komt vandaag bij elkaar om zich over de kwestie te beraden, zegt een goed ingelichte bron aan Bloomberg. Volgens de Britse nieuwszender Sky News zou een meerderheid van de bestuurders te vinden zijn voor een volledige verhuizing naar Rotterdam.

Volgens Sky kan het nieuws over de verhuis al donderdag officieel bekend worden. Als dat gebeurt, zou het een klap zijn voor de Britse regering, die hard haar best doet om grote bedrijven zoveel mogelijk in eigen land te houden.

Londen en Den Haag hebben de voorbije maanden hard gelobbyd om Unilever binnen te halen, nadat de groep had bekendgemaakt dat ze haar structuur zou vereenvoudigen en nog maar één hoofdkwartier zou overhouden. De brexit speelde daarbij in het voordeel van de Nederlanders, evenals het feit dat CEO Paul Polman een Nederlander is.

Margarine Unie

Unilever ontstond in 1930 uit de fusie van het Nederlandse bedrijf Margarine Unie met de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. Het bedrijf behield in beide landen een zetel, ook al betekende dat heel wat dubbel werk en dubbele kosten, zoals de organisatie van twee aandeelhoudersvergaderingen en de organisatie van twee raden van bestuur. Ook juridisch is de dubbele identiteit niet evident, omdat het bedrijf onder meer moet voldoen aan de overnamewetgevingen in beide landen.

De vier beursnoteringen van het concern zouden wel behouden blijven. De aandelen worden verhandeld in Londen, Amsterdam en in de VS.