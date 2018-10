Unilever blaast verhuizing hoofdkantoor naar Rotterdam af

De beslissing is een zware klap voor de premier Mark Rutte, die de dividendbelasting afschafte om multinationals als Unilever juist naar Nederland te lokken.

Unilever liet vrijdagochtend weten voorlopig af te zien van de versimpeling van zijn binationale Brits-Nederlandse structuur. Daarmee gaat ook de geplande verhuizing van het hoofdkantoor van het levensmiddelenconcern in Londen naar Rotterdam niet door. Volgens het bedrijf konden vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de wijzigingen. Unilever is een van de grootste levensmiddelenconcerns ter wereld met meer dan 160.000 werknemers en omvat merken als Dove, Magnum, Knorr, Axe en Lipton.

Eén van de consequenties van de versimpeling zou zijn dat het aandeel uit de hoofdindex van de Londense beurs, de FTSE 100, zou verdwijnen. De afgelopen weken waren steeds meer beleggers in opstand gekomen tegen het vertrek van Unilever uit Londen.

'De raad van bestuur blijft geloven dat een vereenvoudiging van onze duale structuur op termijn meer mogelijkheden en versnelling van de waardecreatie oplevert', zegt Unilever-voorzitter Marijn Dekkers.

De beslissing van Unilever geldt als een stevige tegenslag voor de Nederlandse premier Mark Rutte. De liberaal drukte er bij de vorming van zijn huidige regering de afschaffing van de dividendbelasting doorheen. Op die manier wil Rutte voorkomen dat multinationals als Shell en Unilever hun hoofdkantoor na de Brexit in Londen concentreren. 'We willen toch niet eindigen als België', waarschuwde Rutte.

De afschaffing van de dividendbelasting kwam de regering-Rutte op veel kritiek te staan. De maatregel stond in geen enkel verkiezingsprogramma van de vier regeringspartijen en is nogal duur: het kostte de Nederlandse begroting aanvankelijk 1,4 miljard euro per jaar, maar twee maanden geleden bleek al dat de jaarlijkse rekening oploopt tot meer dan 2 miljard euro. Tegenstanders zien de maatregel als een cadeau aan multinationals.

Belgen blij

Maar de afschaffing leek aanvankelijk wel het beoogde effect te hebben. In maart liet Unilever weten bij de vereenvoudiging van zijn binationale structuur voor Rotterdam en niet voor Londen te kiezen als plek voor het wereldwijde hoofdkantoor.