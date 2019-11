Unilever en Henkel hebben oogje op cosmeticamerken van Coty

Coty - met een marktwaarde van 9 miljard dollar en grotendeels in handen van het Duitse conglomeraat JAB - zou in december een aantal merken van haar- en nagelverzorgingsproducten in de etalage zetten. De geschatte waarde van dat portfolio, met onder andere Wella en de gehypete OPI-nagellak, ligt op 7 miljard dollar. Dat is meer dan tien keer de nettowinst van 600 miljoen dollar.