Unilever gaat Ben & Jerry's en Magnum aan huis leveren

Unilever verkoopt al langer 'direct-to-consumer' via de virtuele winkel Ice Cream Store in de bestelapps van Deliveroo en Uber Eats. Maar nu rolt het daar ook een logistiek netwerk voor uit. Het gaat in heel de wereld op meer dan 1.000 locaties diepvriezers installeren, vanwaaruit bedrijven als Deliveroo en Uber Eats de zogenaamde last mile delivery zullen verzorgen.