Unilever kiest voor Nederlands hoofdkwartier

De beslissing is een opsteker van de Nederlandse premier Mark Rutte, die alles uit de kast haalde om de multinational in Rotterdam te houden.

Unilever heeft nu nog een duale structuur met een hoofdkantoor in Londen én in Rotterdam. Het concern achter merken als Dove, Knorr, Ola en Zwitsal sleutelde al geruime tijd aan het vereenvoudigen van zijn structuur.

De keuze voor het hoofdkwartier groeide uit tot een belangrijk politiek dossier omdat zowel de Britse als de Nederlandse regering hun uiterste best deden om het hoofdkwartier naar hun zijde van de Noordzee te halen.

Den Haag schafte zelfs de dividendbelasting af in de strijd om Unilever in Rotterdam te houden, een maatregel die jaarlijks zo'n 1,4 miljard euro gaat kosten. Toen kritiek rees op het prijskaartje van die maatregel, verwees premier Rutte als naar België als schrikvoorbeeld van wat er gebeurt met een land dat geen moeite doet om multinationals in het land te houden.

Het voedingsmiddelenconcern is het op twee na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van het Verenigd Koninkrijk. Tegen de slotkoers van gisteren is Unilever ruim 105 miljard euro waard. Het bedrijf laat weten zijn beursnoteringen in Londen, Amsterdam en de VS te behouden.

Kaakslag

De keus voor Rotterdam geldt als een kaakslag voor de Britse premier Theresa May omdat de verhuizing wordt gezien als het dalend vertrouwen van multinationals in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

'Het besluit om een klein aantal werknemers te verplaatsen naar het hoofdkantoor in Nederland is onderdeel van een langetermijnherstructurering van het bedrijf en hangt niet samen met de brexit', zei een woordvoerder van het Britse ministerie van Economische Zaken donderdagochtend in een poging de verhuizing te relativeren.

Unilever ontstond in 1930 uit de fusie van het Nederlandse bedrijf Margarine Unie met de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. De belangrijkste researchafdeling van de groep ligt nog altijd in het Britse Port Sunlight, het modeldorp nabij Liverpool dat de gebroeders Lever in de vroege 20ste eeuw lieten bouwen voor de arbeiders van hun zeepfabriek. En met de smeerpasta Marmite heeft Unilever misschien wel het meest oer-Britse consumptieproduct in huis.

Het bedrijf behield in beide landen een zetel, ook al betekende dat heel wat dubbel werk en dubbele kosten, zoals de organisatie van twee aandeelhoudersvergaderingen en de organisatie van twee raden van bestuur. Ook juridisch is de dubbele identiteit niet evident, omdat het bedrijf onder meer moet voldoen aan de overnamewetgevingen in beide landen.