Unilever neemt Vegetarische Slager over

De vleesvrije 'gehacktballen', 'kipstuckjes' en 'visvrije tonyn' van de Vegetarische Slager zijn vandaag al terug te vinden in meer dan 4.000 verkooppunten in 17 landen. In België zijn de producten van het Utrechtse bedrijf, dat elf jaar geleden werd opgericht door de ondernemer Jaap Korteweg, onder meer terug te vinden in de winkelrekken van Albert Heijn en Delhaize.

Maar de ambities reiken verder. Korteweg gaf in het verleden al meermaals aan dat het 's werelds grootste 'slager' van vleesvervangers wil worden. De verkoop aan Unilever past in die strategie, klinkt het in een persbericht. De Brits-Nederlandse multinational, bekend van onder meer de Lipton-thee en de Magnum-ijsjes, is tenslotte in 190 landen actief.