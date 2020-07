Unilever splitst theedivisie gedeeltelijk af

Unilever behoudt alleen zijn theeactiviteiten in India en Indonesië en zijn belang in de samenwerking met PepsiCo voor Lipton-ijsthee. Unilever is de wereldwijde marktleider in thee, maar steeds meer consumenten ruilen hun kopje earl grey voor een kruidenvariant of groene thee. Voor de levensmiddelenmultinational is dat een probleem: driekwart van zijn theeomzet komt uit zwarte thee. Door hippere varianten zoals het kruidentheemerk Pukka over te nemen heeft Unilever geprobeerd het tij te keren, maar dat is niet gelukt.