Unilever verhuist niet als het vertrekboete moet betalen

Wordt Unilever een 100 procent Brits bedrijf? Of gooit een Nederlandse verhuisboete van 11 miljard euro roet in het eten? Als die er komt, verhuist het levensmiddelenconcern niet naar Londen.

Unilever is momenteel nog een Brits-Nederlands bedrijf, met hoofdkwartieren in Rotterdam en Londen, en met twee soorten aandelen. Dat is een uitvloeisel van de fusie tussen Margarine Unie en Lever Brothers in 1930.

Maar de raad van bestuur van Unilever wil af van de duale, complexe structuur omdat die overnames en fusies in de weg staat. Al in 2018 werd een eerste poging ondernomen om tot één bedrijf te komen. Maar discussies in Nederland over het dividend en morrende Britse aandeelhouders verhinderden die plannen.

Twee maanden geleden raakte bekend dat Unilever een nieuwe poging wil ondernemen, met als doel ditmaal een Brits bedrijf te worden met het hoofdkwartier in Londen.

Op 21 september zouden de aandeelhouders van de Nederlandse nv daarover kunnen stemmen. Enkele weken later, op 12 oktober, is het dan de beurt aan de aandeelhouders van de Britse vennootschap. In het beste geval kan Unilever in het weekend van 21 en 22 november op papier volledig Brits worden.

11 miljard euro

Maar of het zover komt, is niet zeker. In een document aan zijn aandeelhouders laat Unilever verstaan dat er geen eenwording komt als de Nederlandse overheid instemt met een ‘vertrekboete’.