VS weren palmolie van grote Sipef-concurrent

Sime Darby, de Maleisische marktleider in de sector, mag geen palmolie meer uitvoeren naar de Verenigde Staten. Volgens Washington produceert Sime Darby zijn palmolie met dwangarbeid.

Het invoerverbod komt er nadat de Amerikaanse douane aanwijzingen heeft gevonden van uitbuiting en mishandeling van werknemers op de plantages van Sime Darby en dochterbedrijven in Maleisië.

De aantijgingen zijn niet min. Een van de toplui van de Amerikaanse douane zei donderdag aan The Washington Post dat er sprake was van fysiek en seksueel geweld op de plantages van Sime Darby. Het bedrijf, of zusterondernemingen, zou arbeiders ook systematische ellenlange werkdagen hebben laten draaien, lonen ingehouden en hun bewegingsvrijheid hebben beperkt.

Sime Darby, of zusterondernemingen, zou arbeiders ook systematische ellenlange werkdagen hebben laten draaien, lonen ingehouden en hun bewegingsvrijheid hebben beperkt.

Als gevolg van de beslissing zal de palmolie van Sime Darby die de Verenigde Staten binnenkomt, nu in beslag worden genomen door de overheid. Een beslissing die verstrekkende gevolgen kan hebben. Sime Darby geldt namelijk als een van 's werelds grootste palmolieproducenten.

Onmisbaar product

Bovendien is palmolie de voorbije jaren uitgegroeid tot een onmisbaar basismiddel in tal van producten: het is terug te vinden in bakolie en verzorgingsproducten, maar evengoed in koekjes, ijs en wordt zelfs gebruikt om biobrandstoffen te maken. De vraag naar palmolie is zo groot dat de wereldwijde productie tussen 1995 en 2015 was verviervoudigd. De verwachting is dat die productie nog eens maal vier zal gaan tegen 2050.

Maar er is dus wel een keerzijde aan de medaille. Ongeveer 85 procent van 's werelds palmolie komt uit Maleisië en Indonesië, en de stijgende vraag heeft daar tot een massale ontbossing geleid. Daarnaast kwam na jarenlang onderzoek aan het licht dat arbeiders van een aantal plantagegroepen in Maleisië en Indonesië worden uitgebuit.

Om die reden hadden de Verenigde Staten begin oktober al besloten om de import van palmolie van het Maleisische FGV Holding te verbieden. Ook de arbeiders van dat bedrijf zouden in lamentabele werkomstandigheden moeten werken.

Concurrenten van Sipef

Zowel Sime Darby en FGV Holding zijn belangrijke concurrenten van Sipef , de Belgische beursgenoteerde plantageholding waarvan driekwart van de palmolie-activiteiten zich in Indonesië bevinden. Wat de precieze impact van de Amerikaanse sancties tegen Sime Darby en FGV zijn voor Sipef, is moeilijk in te schatten.

Sipef, een dochter van de investeringsmaatschappij Ackermans & Van Haaren , benadrukt wel steevast dat in tegenstelling tot veel Aziatische concurrenten vandaag wel al duurzaam werkt. Alle plantages hebben een certificaat van de RSPO, de Roundtable on Sustainable Palm Oil. 'Er wordt streng op toegezien dat we niet aan ontbossing doen, geen turfgrond gebruiken waardoor het klimaat zou opwarmen, en voor goede sociale voorwaarden zorgen voor ons personeel,' zei Sipef-CEO François Van Hoydonk recent nog in een interview met De Tijd. 'Helaas draagt slechts een vijfde van de palmolie die wereldwijd geproduceerd wordt dit duurzaamheidslabel.'