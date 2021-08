Van de Velde: 'Sterke groei in eerste jaarhelft'

Lingeriebedrijf Van de Velde boekt een duidelijk herstel van omzet en winst en denkt in het tweede halfjaar opnieuw het niveau van voor de pandemie te halen.

De omzet (op vergelijkbare basis) van Van de Velde steeg in het eerste halfjaar met 16,5 procent tot 96,6 miljoen euro. De winst steeg nog sneller. De brutobedrijfswinst (op vergelijkbare basis) dikte 30 procent aan tot 29,1 miljoen euro.

Die cijfers filteren de impact van vroege of late seizoensuitleveringen weg, waardoor deze cijfers een beter beeld geven van de stand van zaken dan de daadwerkelijk gerapporteerde cijfers. De nettowinst verdrievoudigde tot 18,2 miljoen euro.

De verkopen groeiden zowel in de eigen winkels (+21,3 procent) als bij de duizenden zelfstandigen (+15,8 procent) waar de lingerie over de toonbank gaat.

‘In de eerste jaarhelft is er groei gerealiseerd ook al was er een moeilijke jaarstart omwille van de vele winkelbeperkingen in de verschillende landen’, aldus CEO Marleen Vaesen.

De lingerieverkopen herstelden zeer sterk en bereikten bijna het niveau van de eerste helft van 2019. De verkoop van badgoed is nog niet hersteld Marleen Vaesen CEO

‘De lingerieverkopen herstelden zeer sterk en bereikten bijna het niveau van de eerste helft van 2019. De verkoop van badgoed is nog niet hersteld door onzekerheden met betrekking tot reizen in het voorjaar van 2021 en de hoge voorraden bij onze retail partners.’

Voor het volledige jaar geeft het management nog geen becijferde vooruitzichten. 'We zullen de trend verder zetten. In het tweede halfjaar zullen we opnieuw het niveau van 2019 halen, maar over het volledige jaar zal dat niet het geval zijn.'

Amerikaanse winkels

Het bedrijf hakte intussen ook de knoop door om in de VS met eigen winkels onder de merknaam Rigby & Peller actief te blijven. Dat zal weliswaar op kleine schaal zijn, met amper drie winkels ‘die een positieve bijdrage leveren aan het resultaat’.