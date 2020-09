Van de Velde: 'We staan sterk genoeg om dividend te betalen'

De lingeriegroep Van de Velde was ondanks de pandemie winstgevend in het eerste halfjaar. Ze legt haar aandeelhouders alsnog in de watten met 13 miljoen euro dividend en de inkoop van eigen aandelen.

‘We zijn zwaar getroffen door de pandemie’, zegt Marleen Vaesen, CEO van Van de Velde. De vergelijkbare omzet – gefilterd voor seizoenseffecten – zakte tijdens de eerste zes maanden met 26,5 procent tot 82,9 miljoen euro.

De duizenden zelfstandige lingeriewinkels, het belangrijkste afzetkanaal voor de merken Prima Donna en Marie Jo, moesten noodgedwongen de deuren sluiten. Ook de winkels van Rigby & Peller – eigendom van Van de Velde zelf – verkochten weken niets. Zelfs de onlineverkoop kort na lockdowns stelde niet heel veel voor. ‘Mensen waren met andere zaken dan lingerie bezig. Er waren weinig zoekopdrachten in Google. Er was amper een markt. Maar we hebben daarna opnieuw groei gezien', zegt Vaesen.

Hoe kan je tevreden zijn met zulke negatieve cijfers? Dat is niet leuk. We willen groeien, maar de omstandigheden hebben het ons moeilijk gemaakt. Marleen Vaesen CEO Van de Velde

‘Of ik al bij al tevreden ben? Een zeer moeilijke vraag. Hoe kan je tevreden zijn met zulke negatieve cijfers? Dat is niet leuk. We willen groeien, maar de omstandigheden hebben het ons moeilijk gemaakt. Toch zie ik heel wat zaken die we goed gedaan hebben voor onze winkelpartners en aandeelhouders.'

Door kosten te besparen en tijdelijke werkloosheid in te voeren, bleef de winstmarge vrij goed overeind en was er 5 miljoen euro nettowinst. Vooruitzichten geeft Vaesen nog niet. ‘We weten niet hoe de economie gaat herstellen en of er nieuwe lockdowns komen.'

Dividend en eigen aandelen

Ondanks die onzekerheid komt het bedrijf terug op de beslissing van maart om geen dividend uit te keren. Aandeelhouders krijgen nu alsnog 13 miljoen euro gestort. En het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 15 miljoen euro wordt hervat.

‘Licht aan het einde van tunnel? Te voorbarig om dat te zeggen, maar we staan financieel sterk genoeg om een volgende fase door te komen’, klinkt het, verwijzend naar de nettocashpositie van 42 miljoen euro.

Hoewel de zelfstandige lingeriewinkels het moeilijk hebben , zijn de meeste volgens Vaesen de crisis zonder onoverkomelijke kleerscheuren doorgekomen. ‘De winkeliers hebben zich weerbaar opgesteld en hebben massaal digitale initiatieven opgezet tijdens de lockdown’, klinkt het. ‘Ook wij hebben hen de nodige steun geboden door collectieleveringen en facturen stop te zetten om de druk op hun voorraden en financiën onder controle te houden. Na de lockdown zijn we er in gevlogen met reclamecampagnes om de verkoop aan te zwengelen.’

Herstel

En dat is gelukt. De verkoopcijfers herstellen. ‘Onze verkooppartners liggen ook op locaties die na de lockdown sneller herstellen, namelijk in dorpen, kleinere steden en de buitenkant van stadscentra. De grote winkelstraten en shoppingcentra, daar moeten we het niet van hebben.’

Hoewel onlinespelers als Zalando tijdens de coronacrisis hoge toppen scheerden, blijven de winkelpunten volgens Vaesen cruciaal. 'Online kan offline niet vervangen. Persoonlijk contact en advies is belangrijk voor onze klanten, en dat zal zo blijven. Onderschat niet hoe moeilijk het is de juiste fit te vinden voor lingerie. We zien dat aan het stijgende belang van verkoop en pasmomenten op afspraak.'

Het is niet uitgesloten dat we sommige van onze winkels in de VS niet meer openen. Marleen Vaesen CEO Van de Velde