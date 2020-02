Van de Velde boekt winstgroei en gaat eigen aandelen inkopen

De omzetmotor van het lingeriebedrijf Van de Velde blijft sputteren, maar topvrouw Marleen Vaesen heeft aanzienlijk gesnoeid in de kosten. '2020 wordt nog een overgangsjaar, maar in 2021 zullen we weer groeien.'

Het Oost-Vlaamse familiebedrijf lijkt beetje bij beetje recht te krabbelen uit de woeligste periode in zijn geschiedenis. Tot 2017 liep alles op wieltjes, maar toen begon de motor te sputteren door de brexit, door winkels in de VS die maar niet van de grond geraken en vooral door de rijkelijk late sprong op de e-commercetrein. De online inhaalbeweging, de opbouw van een e-commerceplatform en de upgrade van het IT-systeem kostten stukken van mensen en leidden tot ongekende winstdalingen in Schellebelle, het hoofdkwartier van Van de Velde.

Topvrouw Marleen Vaesen kreeg de omzetmotor nog niet echt in gang, maar de kosten zijn onder controle, blijkt uit de jaarresultaten.

De verkopen (op vergelijkbare basis, met seizoenseffecten weggefilterd) zakten vorig jaar met 3 miljoen euro. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Voor dit jaar rekent Vaesen op een stabiele omzet. 'Dat kan een beetje groei zijn, of een beetje minder. Het wordt een overgangsjaar. We hebben een aantal zaken rechtgetrokken en zijn ervan overtuigd dat we de funderingen hebben gelegd om in 2021 opnieuw te groeien.'

15 miljoen kostenbesparingen Van de Velde bespaarde vorig jaar 15 miljoen euro door fors te snoeien in de algemene kosten en personeelskosten.

Ondanks de omzetdaling kon Vaesen de brutobedrijfswinst (op vergelijkbare basis) met 17 procent opkrikken tot 41,9 miljoen euro. Rekening houdend met de nieuwe boekhoudkundige verwerking van de leasingschulden was dat 48,6 miljoen euro. Een indrukwekkende prestatie.

Vaesen sneed zowat 15 miljoen euro personeels- en andere kosten weg. In Schellebelle vielen ontslagen in het naaiatelier en de kosten voor de uitrol van de IT-infrastructuur vielen deels weg. Tegelijk maakte ze komaf met geldslorpende initiatieven van haar voorganger. Zo doekte Vaesen een datamarketingteam in Eindhoven op, en bedankte ze een leger consultants voor bewezen diensten.

Olympische Spelen

'De kosten zijn enorm afgebouwd. Ik denk dat we nu min of meer de juiste structuur en bezetting hebben', zegt Vaesen. Daarmee geeft ze impliciet aan dat beleggers de komende jaren niet nog eens een gelijkaardige kostendaling moeten verwachten en dat de winstgroei in de toekomst vooral van meer omzet moet komen.

Daarvoor zet het bedrijf onder meer zijn lingeriemerk Prima Donna extra in de verf, als sponsor van de Belgische dames op de Olympische Spelen. 'Zij zijn dan onze ambassadeurs en we maken voor iedereen een beha op maat.'

Eigen aandelen

15 miljoen Eigen aandelen Van de Velde gaat voor 15 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Aan de huidige koers zou het bedrijf 4,5 procent van alle aandelen in bezit krijgen.

De crisis bij Van de Velde heeft de voorbije jaren grote sporen nagelaten op de beurs. De beurswaarde daalde sinds de piek - ondanks de recente opleving - met meer dan 60 procent tot 340 miljoen euro. De raad van bestuur is duidelijk van mening dat de aandelenkoers te laag is. De groep keert 14 miljoen euro dividend uit, maar gaat ook voor 15 miljoen eigen aandelen inkopen.

Voor het extraatje voor de aandeelhouders is er geld voldoende. Eind december had Van de Velde een nettokaspositie van 41,4 miljoen euro.

De nettowinst kreeg vorig jaar een tik van 17 procent tot 21,2 miljoen euro, te wijten aan hogere afschrijvingen (voor het nieuwe gebouw in Schellebelle), hogere belastinguitgaven door het wegvallen van fiscale innovatiestimuli en de negatieve bijdrage van Top Form. Dat is een lingerieproducent in Hongkong waarin Van de Velde een belang van 25 procent heeft.