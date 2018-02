Van de Velde hakt in dividend

Lingeriegroep Van de Velde verlaagt het dividend met 70 procent en houdt extra geld op zak om de motor na een belabberd 2017 terug aan de praat te krijgen.

Van de Velde boekte 1,2 procent omzetgroei, maar de winstmarge stond zwaar onder druk. De bedrijfskasstroom (ebitda) zakte met 10 procent. En als het positieve seizoenseffect in 2017 wordt weggefilterd, blijkt de situatie nog dramatischer te zijn. De vergelijkbare ebitda daalde met bijna 14 procent tot 53,5 miljoen euro, nog minder dan de al pessimistische prognose van beurshuis Degroof Petercam.

Voor 2018 rekent het management op omzetgroei in lijn met het historisch gemiddelde. Dat komt overeen met een omzetrgroei van zowat 7 procent, rekening houdende met het parcours sinds de beursgang in 1997. 'Maar de winst zal verder onder druk staan als gevolg van initiatieven om de toekomstige groei te verzekeren', klinkt het.

Van de Velde investeert onder de nieuwe topman Erwin Van Laethem onder andere in de upgrade van de IT-infrastructuur, marketing, de aanpassing van de logistieke ketting en de uitbouw van e-commerce en andere verkoopskanalen (zoals de verkoop op lingeriefeestjes à la Tupperware). Dat alles zorgde in 2017 voor ruim 5 miljoen euro extra kosten, en voor 2018 spreekt het bedrijf over een 'verdere duidelijke verhoging van de kosten'.

Tering naar de nering

Het bedrijf zet eindelijk de tering naar de nering en herziet het dividendbeleid drastisch. De voorbije drie jaren verwende het bedrijf zijn aandeelhouders door telkens 3,50 euro per aandeel, wat neerkwam op 100 procent (of meer) van de cash flow, uit te keren. Dit jaar zullen beleggers evenwel tevreden moeten zijn met 1,03 euro brutodividend per aandeel. Dat is 70 procent minder dan vorig jaar.

Daardoor houdt het bedrijf - in vergelijking met de voorbije jaren - zo'n 33 miljoen euro cash op zak waarmee het de groeimotor opnieuw in gang moet zien te krijgen. Want dat is hoogdringend, zo erkende ook voorzitter Herman Van de Velde onlangs. 'We zitten aan het einde van een groeicyclus', zei hij verwijzend naar bijna 20 jaar ononderbroken omzetgroei sinds de beursgang in 1997. 'We moeten daar niet flauw over doen. We moeten een nieuw elan zien te vinden.'

-2,5% Van de Velde in de VS De omzet van eigen winkelketen Rigby & Peller in de VS lijkt uit te bodemen en zakte het voorbije jaar met amper 2,5 procent.