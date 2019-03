Vandemoortele investeert in Belgische croissantfabriek

Het familiebedrijf Vandemoortele boekte vorig jaar een recordwinst en investeert verder in zijn croissant- en focacciafabrieken in België en Italië. Het bedrijf wil zijn olie- en margarinedivisie via overnames doen groeien.

‘Weinigen weten hoe groot we eigenlijk zijn’, zei pater familias Jean Vandemoortele twee jaar geleden in een interview met De Tijd. De pas gepubliceerde jaarrekening toont nog eens aan dat ‘groot’ geen understatement is.

Het bedrijf, goed voor ruim 5.000 werknemers in Europa, boekte 1,4 miljard euro omzet. Een half procent minder dan in 2017, maar daar is lager in de resultatenrekening weinig van te merken. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) dikte met 10 procent aan tot 130 miljoen euro terwijl de nettowinst met 40 procent steeg tot 51 miljoen euro.

CEO Jules Noten spreekt over een topjaar. ‘Een recordjaar zelfs’, zegt de man die in 2012 het vloerbekledingsbedrijf Balta inruilde voor een nieuw leven als CEO tussen frituurvet, margarine en diepgevroren viennoiserie.

Gezondere vetten

De winstgroei kan grotendeels op het conto geschreven worden van de divisie ‘margarines, culinaire oliën en vetten’ (MCOF). Die steeg 18 procent tot 51 miljoen euro. De tak heeft onder andere merken als Vitelma en Vandemoortele in huis en produceert voor de huismerken van retailers. Hij profiteerde van de prijsdaling voor grondstoffen als palmolie en rekende die deels door, waardoor de omzet daalde maar de winstmarge steeg. ‘Bovendien zetten we in op gezondere vetten en margarine zonder e-nummers. En we hebben kosten bespaard waar mogelijk, gaande van verpakking tot automatisering van de logistieke processen. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.’

Opstartproblemen

De bakkerijdivisie moest het stellen met een winstgroei van 6 procent tot 79 miljoen euro. Die produceert onder meer diepgevroren croissants, broden, donuts en focaccia en levert aan supermarkten, tankstations en bakkers. ‘Een groeiende markt. We zien een verschuiving van echt vers naar ovenvers waarbij producten worden afgebakken zo dicht mogelijk bij de consument.’

Schermvullende weergave Jules Noten, de CEO van Vandemoortele sinds 2012. ©Sofie Van Hoof

Noten bestempelt de prestaties van de bakkerijtak als ‘sterk, ondanks operationele uitdagingen’. Vandemoortele had in het Franse Arras last met de opstart van een geautomatiseerd magazijn. ‘Er waren problemen met de software, die toch redelijk essentieel is bij automatisering. We hebben dus onnodige kosten moeten maken om onze producten elders te stockeren’, zegt Noten. Ook de opstart van een nieuwe brodenfabriek in Polen liep moeilijker dan gepland. ‘Dat is altijd een leerproces. En als je ziet dat de producten niet goed genoeg zijn van kwaliteit, kan je er weinig anders mee doen dan het laten afvoeren als dierenvoeding.’

Die problemen zijn intussen van de baan, maar de margedruk in bepaalde segmenten is structureler van aard. ‘Traditioneel wit brood en witte baguettes staan het meest onder druk in Europa. Daar is overcapaciteit, terwijl alles wat artisanaler is en waar graantjes bovenop liggen in opmars is, net als biobrood en in steenoven gebakken brood.’

Dashboard

2019 is het jaar waarin we er nog eens een snok aan zullen geven. Jules Noten CEO Vandemoortele

Toch maakt Noten zich hoegenaamd geen zorgen over de bakkerijdivisie. Integendeel. ‘2019 is het jaar waarin we er nog eens een snok aan zullen geven’, zegt hij. ‘We verwachten dat de winstgevendheid snel zal stijgen. ‘We rollen een programma voor operationele efficiëntie uit in onze fabrieken. Alle fabrieken krijgen eenzelfde dashboard zodat we ze met elkaar kunnen vergelijken en zodat ze van elkaar kunnen leren’, legt Noten uit. ‘We kijken ook of we bepaalde productielijnen moeten ombouwen en zetten in op nieuwe broodrecepturen.’

In Italië starten we een nieuwe productielijn voor focaccia met tomaat, ui, courgette en andere groenten. De markt wil dat en we spelen er op in. Jules Noten CEO Vandemoortele

Ook dit jaar staat opnieuw een investeringsbudget van tientallen miljoen euro klaar. In Eeklo wordt de productie van croissants en aanverwanten uitgebreid. In Italië opent dan weer een nieuwe productielijn voor focaccia met tomaat, ui, courgette en andere groenten. ‘De markt wil dat en we spelen er op in.’

Mayonaise in de supermarkt

In Gent ten slotte bouwt Vandemoortele een Food Experience Center, een plek met een grote keuken en een bakkerij waar het bedrijf proefpanels kan organiseren of chefs kan uitnodigen om te experimenteren. Het project is goed voor een investering van 10 miljoen euro. Daarbovenop komt een grote marketingcampagne om de Vandemoortele-mayonaise in de verf te zetten. ‘We leveren onze mayonaise al sinds jaar en dag aan frituristen, en keren nu na 15 jaar terug naar de supermarkt met een suikervrije variant.’

We denken dat we een rol kunnen spelen in de consolidatie door selectief overnames te doen in regio’s waar we niet aanwezig zijn of nog zwak staan. Jules Noten CEO Vandemoortele

Behalve investeringen in fabrieken, kijkt Noten ook expliciet naar overnames, vooral in de MCOF-markt. ‘Het is een stabiele, verzadigde markt en we denken dat we een rol kunnen spelen in de consolidatie door selectief overnames te doen in regio’s waar we niet aanwezig zijn of nog zwak staan.’