Verkoop games boomt als nooit tevoren

De verkoop van online games bereikte in maart een absoluut record met dank aan corona.

Games worden in deze coronatijden wel eens de ideale 'digitale oppas' genoemd. Wat doe als je in lockdown zit, niet naar school mag, geen boeken leest, niet kan gaan werken, niet buiten kan of je gewoon 'verveelt'? Je speelt spelletjes op je tablet, computer of smartphone en dat leidt, zo blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen, wereldwijd tot ongelooflijke verkoopcijfers.

In maart steeg het bedrag dat mensen aan online games spenderen met liefst 11 procent tot 10 miljard dollar. In maart vorig jaar bedroeg de omzet van de game-industrie 9 miljard dollar. Het cijfer van de afgelopen maand is het hoogste cijfer dat ooit aan games in een maand werd uitgegeven.

Populairst

De populairste spelletjes op de pc waren 'Dungeon Fighter', 'League of Legends' en 'Crossfire'. Op spelconsoles (Nintendo, Xbox, Playstation) waren 'Animal Crossing: New Horizons', 'Fifa 20' (bij gebrek aan voetbal zeker) en 'MLB The Show 20' het populairst. Maar in de top tien staan ook nog altijd 'Call of Duty: Modern Warfare', 'Grand Teft Auto V' en 'Fortnite'. 'Animal Crossing' van Nintendo verkocht meer in een maand dan welk andere spelconsole-game ooit (5 miljoen stuks).

10 miljard Omzet spelletjes In maart spendeerden mensen wereldwijd 10 miljard euro aan games. Dat is een stijging met 11 procent tegenover maart 2019.

Op mobiele apparaten werd de afgelopen maand vooral 'Honour of Kings', 'Gardenscapes' en jawel 'Candy Crush' gespeeld. Ook 'Pokémon Go' blijft populair. Daarvan stegen de inkomsten met 18 procent tot 111 miljoen dollar