Verpakkingsreus Amcor investeert miljoenen in Gent

De verpakkingsreus Amcor breidt zijn Gentse vestiging uit met een gloednieuw innovatiecentrum. Daar zijn meerdere miljoenen euro's mee gemoeid.

Amcor, een Australisch-Amerikaans concern met hoofdzetel in Zwitserland, is een van de grootste verpakkingsproducenten ter wereld. Het bedrijf heeft 47.000 mensen in dienst en boekte in het eind juni afgelopen boekjaar een omzet van 12,9 miljard dollar (11 miljard euro) en bijna 1,2 miljard dollar nettowinst. De pas bekendgemaakte cijfers zijn volgens Amcor recordresultaten.

Het concern is ook aanwezig in ons land. Na de sluiting van de fabriek in het Limburgse Halen in 2016 blijven er, buiten een regionaal kantoor in Eigenbrakel, twee productievestigingen over: in Gent en Maubeuge bij Charleroi. Belgiƫ is uitsluitend aan de slag voor de divisie flexibele verpakkingen van Amcor dat ook plastic flessen maakt, speciale kartonverpakkingen en doppen en capsules.

China

Gent, waar ongeveer 400 mensen aan de slag zijn, herbergt al enkele laboratoria voor onderzoek. Amcor maakt nu bekend dat er een innovatiecentrum bijkomt. Hoeveel geld met die investering gemoeid is, meldt Amcor niet. Het zegt alleen dat de bouw van het centrum in Gent en een gelijkaardige investering in China samen zo'n 35 miljoen dollar (30 miljoen euro) kosten. Bij Amcor in Gent was de directie vrijdag niet bereikbaar voor meer uitleg.