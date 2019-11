Victoria's Secret blaast lingerieshow af

Victoria's Secret Fashion Show. Vorig jaar ontstond ophef toen de marketingbaas van het bedrijf liet weten dat er in de show geen plaats was voor transgenders en plussize-modellen.

Victoria's Secret schrapt zijn jaarlijkse catwalkshow. De Amerikaanse lingerieketen kwam de laatste jaren onder vuur wegens zijn onvrouwvriendelijke karakter.

Victoria's Secret stopt met zijn 'wereldberoemde' catwalkshow, bekend van zijn supermodellen getooid in engelenvleugels en opvallende, blinkende lingerie met kant, strikjes en veel blingbling. Reden: tanend succes.

Het evenement werd sinds 1995 jaarlijks georganiseerd en wordt live uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Ooit was het voor modellen de ultieme droom om één van de 'angels' te worden die de lingerie van Victoria's Secret showen. Op het hoogtepunt rond de eeuwwisseling keken er zo'n 12 miljoen Amerikanen naar de catwalkshow, die naar verluidt ongeveer 12 miljoen dollar kost. Het afgelopen jaar waren dat er nog slechts 3,3 miljoen.

Schermvullende weergave Modellen Selita Banks, Marisa Miller, Heidi Klum en Alessandra Ambrosia bij de opening van de flagshipstore van Victoria's Secret in New York. ©AFP

Door de jaren heen liep een flink aantal topmodellen mee in de show: onder meer Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima en de Nederlandse Doutzen Kroes en Romee Strijd liepen mee in de Victoria's Secret Fashion Show.

Maar de voorbije jaren kreeg het merk het hard te verduren omdat steeds meer vrouwen overschakelen naar de meer 'hedendaagse' lingerie zoals de Aerie-collectie van American Eagle Outfitter of het lingeriemerk Savage X Fenty van popster Rihanna. Dit jaar zouden in de VS meer dan 53 Victoria's Secret winkels dicht gaan.

#MeToo

De show kreeg de laatste tijd ook veel kritiek en ook het lingeriemerk zelf lag geregeld onder vuur. Het schoonheidsideaal dat Victoria's Secret de kijker voorschotelde zou niet meer van deze tijd zijn, en de show an sich vrouwonvriendelijk. Wat vroeger als heel sexy werd gepercipieerd, is dat in het post #MeToo-tijdperk blijkbaar veel minder.

1.100 winkels In de VS alleen al heeft Victoria's Secret 1.100 winkels.

Vorig jaar ontstond ophef toen de marketingbaas van het bedrijf, Edward Razek, in een interview met Vogue liet weten dat er in de show geen plaats was voor transgenders en plussize-modellen.

Afgelopen zomer werd ook bekend dat Leslie Wexner, de ceo van het moederbedrijf van Victoria's Secret L Brands, banden had met de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Die werd in 2008 veroordeeld voor betaalde seks met een 16-jarige. Dit jaar kwam hij opnieuw in opspraak wegens misbruik van minderjarige meisjes en in augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York.

Victoria's Secret is een van de bekendste lingerieretailers ter wereld. Vorig jaar boekte het een omzet van 7,4 miljard dollar. In de VS alleen al heeft het 1.100 winkels. In België is er een winkel op de luchthaven in Zaventem.