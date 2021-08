Vindevogel koopt Brits bedrijf voor verzorgingsproducten

Dr. Organic, dat gevestigd is in Swansea in Wales, werd opgericht in 2012 en maakt diverse verzorgingsproducten die verkocht worden via exclusieve deals met retailers. In het Verenigd Koninkrijk is dat door samenwerking met de winkelketen Holland & Barrett en in het Midden-Oosten verloopt de verkoop via de Al Dawaa-drogisterijen.