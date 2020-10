Vinted neemt grootste Nederlandse concurrent over

Vinted, het populaire onlineplatform voor tweedehandskledij, bouwt verder aan de groei. Met de overname van het Nederlandse United Wardrobe zet CEO Thomas Plantenga zijn succesparcours voort. 'Duurzaamheid wordt alleen maar belangrijker.'

Vinted palmt de Nederlandse markt in met een overname van zijn grootste concurrent, de scale-up United Wardrobe. Sinds de Nederlandse lancering in 2019 kon Vinted er al meer dan 1 miljoen gebruikers strikken, maar het bleef opboksen tegen het gelijkaardige platform United Wardrobe, dat met meer dan 3 miljoen Nederlandse gebruikers het grootste tweedehandsfashionplatform is in het land.

Profiel Vinted > Opgericht door twee vrienden in 2008 in Vilnius, Litouwen. > Onlinemarktplaats voor tweedehands kledij, marktleider in Europa. > Meer dan 500 werknemers. > 30 miljoen gebruikers, van wie meer dan 1 miljoen in België, die in 2019 een omzet van 1,3 miljard euro genereerden. > Behalve in België actief in Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. > Als niet-genoteerd bedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard euro is Vinted de eerste Litouwse unicorn. Profiel United Wardrobe > Opgericht in 2014 door twee studenten aan de Universiteit Wageningen. > Marktleider in Nederland, 40 werknemers. > 4 miljoen gebruikers verspreid over Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. > Geeft geen financiële details, maar draait volgens medeoprichter Thijs Verheul positief.

Met een tot 34 miljoen aangedikte gebruikersbasis verstevigt Vinted zijn Europese marktleiderschap. Het bedrijf, dat in 2008 werd opgericht door twee vrienden in Litouwen, groeide de voorbije vier jaar in een rotvaart. Na de jongste kapitaalronde - met onder meer centen van de Belgische holding Sofina - van 128 miljoen euro eind 2019, steeg de waarde van Vinted naar meer dan 1 miljard euro.

Unicorn

Dat het bedrijf de eerste Litouwse unicorn ooit werd, had Thomas Plantenga (37) niet durven te dromen toen hij in 2016 aan boord werd gehaald als CEO. Vinted zat met structurele problemen, zag de gebruikers in zijn app en de miljoenen op de bank wegsmelten en kreeg de diagnose dat het nog negen maanden te leven had. Met meer dan 50 miljoen euro aan opgehaald kapitaal groeide de onlinemarktplaats in de beginjaren razendsnel. Maar Vinted slaagde er niet in dat geld terug te verdienen, laat staan winst te maken.

Insight Venture Partners, een van Vinteds adverteerders, trok aan de alarmbel en viste de Nederlander Plantenga op, die na een studie bio-ingenieur in Eindhoven internationaal carrière maakte als businessconsultant. Hij besefte dat Vinted zich moest aanpassen aan de competitieve markt van de e-commerce en voerde een strenge kostenbesparingsoperatie door. De helft van het personeel moest vertrekken. In San Francisco, Londen, München en Parijs werden fancy - maar te dure - kantoren opgedoekt.

Vervolgens ploegde hij, samen met een compact team, het volledige businessmodel van Vinted om en zaaide de kiemen voor het succes van vandaag. Plantenga nam de drempel om kleren te verkopen via Vinted zo goed als weg: het platform werd gratis voor de verkopers. Hij ging de inkomsten zoeken aan de andere kant: elke koper betaalt nu 5 procent op het aankoopbedrag en een vast bedrag van 70 cent. Sindsdien groeit Vinted volgens Plantenga jaarlijks met 300 procent. In 2019 werd voor 1,3 miljard euro aan tweedehands kledij via Vinted verkocht, dat toen voor het eerst ook break-even draaide.

Studentenproject

Schermvullende weergave De drijvende krachten achter United Wardrobe (vlnr): mede-oprichter Thijs Verheul, technisch directeur Thijs Slijkhuis, operationeel directeur Maud Behaghel en CEO en mede-oprichter Sjuul Berden. ©United Wardrobe

Die financiële strategie is het grootste verschil met United Wardrobe, dat in 2014 werd opgericht door Sjuul Berden en Thijs Verheul, die toen studeerden aan de universiteit in Wageningen. Zij rekenen de verkopers op hun platform wel iets aan: 10 procent commissie en een vast bedrag van 1,99 euro. Vanaf dinsdag vloeien de twee platformen samen, waardoor ook United Wardrobe-leden nu kosteloos tweedehandskleding kunnen verkopen.

Berden, die tot nu CEO was van United Wardrobe, bouwde de voorbije zes jaar zorgvuldig zijn bedrijf uit van studentenproject tot volwaardige organisatie. Wat begon als een idee toen hij zijn drie jongere zussen zag worstelen met een uitpuilende kleerkast, werd na een externe investering van 1 miljoen euro in 2017 het nummer een in Nederland. Sentimenteel doet Berden er niet over. Hij noemt de overname een logische stap. 'Het is eigenlijk dom om twee platformen die zo fel op elkaar gelijken, en die hetzelfde doel hebben - tweedehandskledij de eerste keuze maken - te laten concurreren.'

34 miljoen gebruikers De overname van United Wardrobe levert Vinted 4 miljoen extra gebruikers op, waardoor het totaal uitkomt op 34 miljoen.

Samen met operationeel directeur Maud Behaghel en technisch directeur Thijs Slijkhuis wordt Berden bij Vinted verantwoordelijk voor de verdere groei en een snellere expansie in nieuwe markten. Opties zijn er genoeg, vinden Berden en Plantenga. De meerderheid van de gebruikers van beide apps zijn vrouwen tussen 16 en 24. 'Toen we vorig jaar de categorie kinderkledij lanceerden, boorden we een nieuw, ouder en doorgaans rijker publiek aan met veel potentieel', zegt Berden.