Vlaams-Brits sigarenbedrijf haalt ex-topper LVMH binnen

De sigarengroep Dominique London werd vorig jaar opgericht door de fusie van de Belgische sigarenboetiek La Casa del Tabaco en het Britse C.Gars. Het bedrijf is voor de meerderheid in handen van het Gentse koppel Dominique Gyselinck en Frédéric Dechamps.

Navarre (63) is in ons land geboren en woont in Monaco, waar zijn investeringsvennootschap Neptune International is gevestigd. Hij haalde een diploma bedrijfskunde aan de universiteit van Luik en werkte daarna bij Continental Bank en Exxon. In 1989 kwam hij in dienst bij de brouwer Interbrew, het huidige AB InBev.