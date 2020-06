Vlaams geld voor koffiecapsules, postzakken en supercomputers van Janssen

De eerste generatie was niet volledig compatibel met alle machines, maar dat zou moeten verbeteren met een investering van 9,6 miljoen euro in nieuwe infrastructuur. Het bedrijf wil exporteren naar 70 landen.

Post

Het verpakkingsbedrag SB Diest valt met 0,628 miljoen euro ook in de prijzen. Het Vlaams-Brabantse bedrijf doet wellicht geen belletje rinkelen, maar is een speler achter de schermen in de e-commerce: het maakt zakken en verpakkingsmateriaal voor post en e-commerce. Tot de klanten behoren DHL, Aveve, La Redoute en Puratos.

Janssen

Het grootste bedrag, 1 miljoen euro, vloeit naar het Kempense farmabedrijf Janssen Pharmaceutica. Dat investeert in zijn vestigingen in Beerse en Geel 23 miljoen euro in supercomputers en data-infrastructuur. Daarmee wil het inzetten op het vergaren en analyseren van data via artificiële intelligentie.