'Vlaamse luierkoning' draait recordomzet van half miljard

Drylock, de luiergroep van Bart Van Malderen, boekte afgelopen jaar een recordomzet van 514 miljoen euro. Dit jaar moet de kaap van 600 miljoen gerond worden. De coronacrisis weegt voorlopig niet op de cijfers.

Bart Van Malderen wordt beschouwd als de 'Vlaamse luierkoning'. Zijn familie richtte de luierproducent Ontex op in de jaren 70. Die groeide uit tot Europa's grootste producent van luiers onder het huismerk van distributeurs - 'private label' - en veranderde sinds 2001 meerdere keren van eigenaar. Het bedrijf noteert opnieuw op de Brusselse beurs.

In 2007 verliet Van Malderen het bedrijf. Na een niet-concurrentiebeding van enkele jaren wierp hij zich opnieuw op de luiersector met de oprichting van Drylock. Zijn innovatie: flinterdunne luiers zonder pulp - de basisgrondstof voor luiers, ook bekend als cellulose of houtslijp. Daarmee ging hij de merkgiganten, Procter & Gamble en Kimberly-Clark, en zijn ex-familiebedrijf te lijf.

De strategie legde Drylock geen windeieren. Van Malderens bedrijf groeide op acht jaar tijd - op eigen kracht maar ook via overnames in de VS en Zuid-Amerika - uit tot een stevige middelgrote speler dat in zijn negen fabrieken zowel babyluiers (onder eigen merken, maar ook onder huismerken van retailers), incontinentieproducten en producten voor vrouwelijke hygiëne maakt. Wereldwijd heeft Drylock grote supermarktketens als Walmart, Lidl, Carrefour en Ahold Delhaize als klant.

Kanteljaar

Vorig jaar boekte het luierbedrijf een omzet van 514 miljoen. Dat is een record en ongeveer honderd miljoen meer dan in 2018. Drylock zette die omzetgroei neer zonder overnames. 'We hebben nieuwe klanten binnengehaald', legt Bart Van Malderen uit, zonder namen te noemen of in details te treden.

De opstartfase is achter de rug en we komen op kruissnelheid. Bart Van Malderen CEO en hoofdaandeelhouder Drylock

Hij omschrijft 2019 als 'een kanteljaar'. 'We hebben de laatste jaren machines aangekocht en zwaar geïnvesteerd. Die opstartfase is achter de rug en we komen op kruissnelheid.' De omzetgroei gaat gepaard met een hoge rendabiliteit, verzekert Van Malderen. 'We zetten heel stevige, tweecijferige winstmarges (ebitda) neer.'

Echo

Acht jaar na de oprichting is Drylock 'de grootste van de kleine spelers' geworden. 'We hebben een kritieke massa bereikt', zegt Van Malderen, die begin jaren 2000 een opvallend gelijkaardige uitspraak deed. Toen verklaarde hij als CEO en eigenaar van de luierfabrikant dat Ontex 'de kleinste van de grote spelers (is) geworden'.

Kerncijfers Drylock Omzet (2019): 514 miljoen euro

Aantal fabrieken: 9

Aantal werknemers: 3.150

Aandeelhouders: Bart Van Malderen (74,36%), Sofina (25,64%)

Ook dit jaar stoomt Drylock vooruit. Van Malderen gaat uit van een omzet van meer dan 600 miljoen euro. Ondervindt het luierbedrijf dan geen problemen door de coronacrisis? 'Op bepaalde momenten hebben we minder verkocht, maar er zijn ook pieken geweest. Over het algemeen blijft private label stijgen', zegt hij. Drie vierde van Drylocks omzet (75%) komt uit private label, de rest (25%) uit merkproducten. Al zijn er grote verschillen: in Europa staan de huismerken van retailers voor 90 procent van de inkomsten, in landen zoals Rusland en Brazilië doen lokale merken het beter.

Voor volgend jaar stelt Van Malderen een omzet van ruim 700 miljoen in het vooruitzicht. De symbolische kaap van het miljard komt in zicht. Die bereikt Drylock mogelijk 'over vier of vijf jaar'. 'Het is moeilijk te voorspellen', zegt Van Malderen. 'We hebben hoe dan ook voldoende capaciteit geïnstalleerd en zijn ook bestaande fabrieken aan het uitbreiden.'

Sofina

Om zijn groei te ondersteunen, haalde Van Malderen vorige zomer Sofina aan boord. De beursgenoteerde holding van de familie Boël verwierf een belang van ongeveer een kwart in Drylock. Ze legde daarvoor 150 miljoen euro op tafel en bezit voortaan iets meer dan een kwart van de aandelen (25,64%).

600 miljoen OMZET Van Malderen gaat uit van een omzet van meer dan 600 miljoen euro voor dit jaar.

‘We zijn op eigen kracht gegroeid. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je een goede, stabiele partner moet aantrekken', zei Van Malderen toen Sofina instapte. De familie Boël lijkt - gezien de omvang van haar investering - van plan voor de lange termijn aan boord te blijven. Ze werd trouwens naast Bart Van Malderen aandeelhouder van Lillydoo, een Duitse onlineverkoper in luiers via abonnementsformules. De 'Vlaamse luierkoning' bezit bijna een vijfde van de aandelen van Lillydoo, Sofina heeft 6,65 procent van de Duitse start-up in handen.

Een beursgang voor Drylock - een kwarteeuw na die van Ontex - sluit Van Malderen niet uit. Maar een dergelijke operatie is vandaag zeker niet aan de orde, stelt hij.