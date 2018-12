Vlaamse ondernemer stapt in Japanse brillenglazengroep

Kurt Leuridan, de CEO en medeaandeelhouder van brillenglazenfabrikant Tokai Optecs uit Tienen, neemt de opmerkelijke stap.

Het is behoorlijk ongewoon, een buitenlander die kan investeren in een Japans bedrijf. Zeker als dat bedrijf dan ook nog eens in familiehanden is. Toch is de Vlaming Kurt Leuridan daarin geslaagd. Hij verwerft voor een niet nader genoemd bedrag een belang van 4,5 procent in de Japanse groep Tokai Optical Japan. Die is al bijna 80 jaar in handen van dezelfde familie, met de naam Furuzawa.

Tokai Optical Japan, goed voor meer dan 500 werknemers en 100 miljoen euro omzet, heeft twee soorten activiteiten: de productie van brillenglazen en slimme coatings met elektrische geleiders, zodat ze meerdere functies krijgen.

Tienen

De groep heeft in ons land al een belang van 50 procent in Tokai Optecs uit Tienen, ook een fabrikant van brillenglazen. De rest van het Belgische bedrijf is in handen van CEO Kurt Leuridan en de oprichtersfamilie Bijnens.

Tokai Optecs, met filialen in het Verenigd Koninkrijk en Italië, was in het eind juni afgelopen boekjaar goed voor een omzet van 9 miljoen euro en bijna 1 miljoen nettowinst. Het komt geregeld in het nieuws met innovaties, zoals de ontwikkeling van de dunste brillenglazen ter wereld, samen met het Japanse moederhuis. Het Tiense bedrijf voert onder meer uit naar Spanje en Rusland en in mindere mate zelfs naar Noord- en Zuid-Afrika.

Internationalisering

Nu stapt Leuridan dus persoonlijk in het kapitaal van Tokai Optical. 'De groep is vooral gericht op Azië en wil meer inzetten op internationalisering via bijkomende buitenlandse vestigingen of allianties', legt de ondernemer uit. 'Het klinkt misschien niet bescheiden, maar het is door ons succesverhaal in het buitenland dat ze de vraag gesteld hebben om in het kapitaal te stappen en te helpen bij de verdere internationalisering.'