Vlaamse ondernemers lanceren nieuw investeringsfonds

Hendrik Winkelmans, de oprichter van Fiets!, gaat samen met onder anderen Wouter Torfs en de topman van Eneco 15 miljoen euro investeren in Belgische start-ups.

Winkelmans stampte Fiets! bijna tien jaar geleden uit de grond. Het begon met de overname van een winkel in Gent en groeide gaandeweg uit tot de grootste fietsketen van ons land. In 2015 deed hij zijn bedrijf - dat intussen eigendom is van Colruyt - van de hand.

'Ik heb als ondernemer het hele traject doorlopen. Ik ben daarbij veel financiers tegengekomen. Er is veel geld beschikbaar, heb ik geleerd. Maar er is een grote lacune aan investeerders die als echte ondernemers kunnen coachen, die het allemaal al eens meegemaakt hebben, die weten wat het is om honderd keer de deur gewezen te worden en om één keer raak te schieten', zegt Winkelmans.

Investeringen van Freshmen Würst: luxehotdogzaak van Jeroen Meus.

HNST: ontwikkeling van 'circulaire' jeans, haalde reeds de pagina's van Forbes.

Erstwhile: kledij voor sportnostalgici, is al te koop in AS Adventure.

Fox Factor: onlineverkoop van kledij voor 'curvy ladies' in Europa.

Gofluo: geeft fluohesjes voor in het verkeer een trendy twist.

3D Aim Trailer: trainingsplatform voor gamers en e-sporters, om kunsten in Fortnite of Apex Legends te perfectioneren.

Hij sprong dan maar zelf in dat gat, en bouwde de voorbije jaren minderheidsbelangen op in zes bedrijven (zie inzet) waaronder Würst, de luxehotdogzaak van tv-kok Jeroen Meus. Die bedrijven brengt hij nu onder één koepel: Freshmen. Het investeringsfonds spekt deze week bovendien de kas met 10 à 15 miljoen euro waarvan een ruim gedeelte al is toegezegd. 'Maar er is nog een beetje ruimte voor andere geïnteresseerden', klinkt het.

Niet wachten

Investeerders zijn onder anderen Wouter Torfs, Christophe Degrez (CEO Eneco), Ahmed Hilami (de oprichter van de onlinedrukkerij Flyer) en Partners in Equity, dat een van de eerste investeerders was in het Nederlandse fintechbedrijf Adyen. De ambitie is met Freshmen in de komende jaren een 15-tal investeringen te realiseren, en de bedrijven van nabij te coachen.