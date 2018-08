Voedselagentschap sluit Tiense Suiker-vestiging bij Luik

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) ondernam vrijdag actie, nadat deeltjes van de opslagsilo's in de suiker van het bedrijf teruggevonden werden.

De suikerraffinaderij in Wanze, bij Luik, ging vrijdag dicht. Er werden ook PV's opgemaakt tegen het bedrijf, dat enkel levert aan andere bedrijven. 'Dat beperkt het directe risico voor de consument', stelt het FAVV.

Het Voedselagentschap begon een onderzoek na een klacht van een klant van het bedrijf. Die had vreemde voorwerpen gevonden in de suiker van de raffinaderij.

Het FAVV kwam tot dezelfde vaststelling. 'Soms kunnen er inerte deeltjes van de opslagsilo's loskomen en in de suiker terechtkomen', luidt het in een persbericht.

De suiker op de site werd in beslag genomen. Met de site in Wanze gaat één van de twee suikerfabrieken van Tiense Suiker in ons land voor onbepaalde tijd dicht.