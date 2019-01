Voormalige topman GBL adviseert Belgische bieradel

Lamarche, die wel nog als bestuurder en adviseur aan boord blijft bij GBL , wordt zo ook kind aan huis bij een van de belangrijkste telgen van de Belgische bieradel. Graaf Arnoud de Pret Roose de Calesberg geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Belgische families achter de biergigant AB InBev en was lange tijd een van de topbestuurders in ons land. De Pret oefende niet alleen een mandaat uit bij AB InBev, maar ook bij grote ondernemingen als Umicore, Delhaize, UCB en Sibelco.

Lamarche en de Pret kennen elkaar al lang. Ze leerden elkaar begin jaren negentig kennen bij de Generale Maatschappij, waar de Pret een tijd mee de financiële afdeling leidde. Een van de dochters van de Pret leerde Lamarche dan weer kennen via haar job bij de Franse energiereus Engie. Voor hij in 2011 bij GBL aan de slag ging, was Lamarche financieel directeur bij Engie, dat toen nog GDF Suez heette.

Vastgoed voor vzw's

Multifin, de holding rond graaf de Pret en zijn drie dochters Lavinia, Valentine en Elinor, kwam een drietal jaar geleden nog in de spotlights als een van de geldschieters voor Fund+, het biotechfonds van Thrombogenics-oprichter Désiré Collen. De investeringsmaatschappij is ook aandeelhouder van het Luxemburgse cleantechbedrijf Oraxys. Maar de interesses gaan verder, zoals de Pret al aangaf.

'We investeren bijvoorbeeld ook in vastgoed dat we tegen heel voordelige voorwaarden, nagenoeg gratis, ter beschikking stellen aan vzw's', legt de Pret uit. 'We hebben ook een woning voor daklozen gekocht, en in onze gebouwen worden medische centra, scholen, opvangplaatsen voor jongeren en een integratiecentrum voor nieuwkomers ondergebracht.'