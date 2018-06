Vranken aast op cavamaker Codorníu

Het rommelt bij Codorníu , het oudste bedrijf van Spanje, maar wat er aan de hand is, is nog niet duidelijk. Het beursgenoteerde champagnehuis Vranken Pommery , de wereldwijde nummer twee na LVMH, stuurde vanavond een droge mededeling van één zin uit. Daarin staat dat de Franse champagnegroep en de Spaanse cavaproducent de mogelijkheden onderzoeken om hun banden te versterken. Vranken weigert verdere commentaar te geven.

De Franse en Spaanse bubbelsproducenten hebben al een vruchtbare commerciële relatie. De Spanjaarden verkopen de champagnes van Vranken in eigen land. Vranken is dan weer verantwoordelijk dat de Codorníu-cava’s in de rekken van Delhaize en andere verkooppunten in ons land liggen.