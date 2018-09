Vranken verteert exit uit rosé-wijnen

Het Franse champagnehuis kon ondanks het wegvallen van een belang in rosé-huis Listel hogere winstcijfers neerzetten. Netto bleef het bedrijf in het rood door seizoenseffecten.

Dat er verlies was in de eerste jaarhelft bij het champagnehuis van de Belg Paul-François Vranken, is niet verwonderlijk. Net als andere sectorgenoten is de tweedejaarhelft met de eindejaarverkopen cruciaal voor de winst.

Vranken-Pommery zag de brutobedrijfswinst met 83 procent toenemen tot 5,9 miljoen euro. Vranken onderlijnt dat dit een goede prestatie, na de verkoop van zijn belang in Listel (rosé-wijn) vorig jaar. 'De operationele winst is meer dan verdubbeld tot 4,7 miljoen euro, ondanks het wegvallen van de winstbijdrage uit Listel', klinkt het in een persbericht.

Het wegvallen van de Listel-omzet zorgde ervoor dat de omzet in de eerste jaarhelft met 7 procent achteruit was gegaan. Als Listel uit de vergelijking wordt gehaald, was er een omzetgroei met 6 procent. 'De voortgezette activiteiten waren erg robuust', luidt het.

Amerika

Vranken tekende vooral sterke groei op bij zijn champagnemerken (Vranken, Pommery en Greno) en zijn wijndomeinen La Gordonne, en Domaine de Camargue. Vooral de Noord-Amerikaanse en Aziatische markten stegen fors.

Het groepsresultaat kwam uit op -3,9 miljoen euro, een verbetering met 11 procent tegenover de -4,4 miljoen euro vorig jaar.

Vranken, dat eerder dit jaar een poging om het Catalaanse cava-merk Codorníu over te nemen zag mislukken, haalde in de zomer 50 miljoen euro op met obligaties.

Goed oogstjaar