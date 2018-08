WK doet verkoop Adidas-schoenen exploderen

Adidas verkocht het jongste kwartaal voor 3,2 miljard euro sportschoenen. Vooral voetbalschoenen waren in trek, maar ook sportuitrustingen kenden meer succes. De totale omzet eindigde in het tweede trimester op 5,261 miljard euro, of 4 procent meer dan in dezelfde periode in 2017. Zonder rekening te houden met wisselkoersen, komt dit zelfs op een stijging van meer dan 10 procent.