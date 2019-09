Walmart stopt verkoop aanvalsmunitie

De Amerikaanse supermarktketen Walmart stopt met de verkoop van munitie voor handgeweren. De Amerikaanse wapenlobby noemt de maatregel 'beschamend'.

De grootste supermarktketen van de VS verkoopt niet langer munitie voor vuurwapens met een korte loop en andere wapens die lijken op aanvalswapens. In Alaska wordt de verkoop van handvuurwapens stopgezet. Alaska is de enige staat waar Walmart dat nog deed.

Walmart vraagt zijn klanten niet langer zichtbaar met vuurwapens de winkels binnen te komen, zelfs in staten waar het publiekelijk dragen van wapens toegestaan is, zoals Texas. De bestaande munitiestock wordt wel nog verkocht.

Schietpartijen

De beslissing volgt op een reeks schietpartijen. Begin augustus richtte een schutter een bloedbad aan in een Walmart in El Paso in Texas. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. In Dayton, Ohio kwamen bij een schietpartij negen mensen om en in een Walmart-winkel en in Southaven, Mississippi werden onlangs twee Walmart-werknemers doodgeschoten door een andere werknemer.

Een status quo is onaanvaardbaar na al die incidenten. Doug McMillon Walmart-CEO

Na El Paso vroeg Walmart zijn werknemers om in alle winkels reclameborden voor videospelletjes met geweld te verwijderen. Maar die maatregel kon de druk van activisten, werknemers en politici op Walmart om haar wapenbeleid bij te sturen niet temperen.

'We gaan stappen ondernemen om te vermijden dat zich nog dergelijke voorvallen voordoen', zei Walmart-topman Doug McMillon in een brief aan zijn personeel. 'We hebben twee verschrikkelijke schietpartijen meegemaakt in een week tijd. We zullen nooit meer dezelfde zijn'.

McMillon vraagt een politiek debat over het bezit van aanvalswapens en een strengere controle van mensen die wapens kopen. Hij gaat daarover een brief schrijven naar het Witte Huis en het Amerikaanse Congres. 'Een status quo is onaanvaardbaar na al die incidenten', vindt McMillon.

Wapenlobby

De Amerikaanse wapenlobby, met als bekendste spreekbuis The National Rifle Association (NRA), reageerde onmiddellijk op de beslissing van Walmart. De NRA noemt het 'ongehoord' en 'schandelijk' dat Walmart bezwijkt onder de druk van wat ze 'de antiwapenelites' noemt. 'Walmart zal vlug worden vervangen door andere retailers die meer achter de fundamentele vrijheidsrechten van Amerika staan', fulmineert NRA in een reactie.

Walmart stopte in 2015 al met de verkoop van semi-automatische wapens en verkoopt ook sinds midden jaren 90 geen handvuurwapens meer, behalve in Alaska. Walmart zal nu alleen nog munitie verkopen voor wapens die het wel verkoopt, zijnde verschillende jachtgeweren. De Amerikaanse supermarktgigant verkoopt in meer dan de helft van zijn 4.000 Amerikaanse winkels wapens en munitie.

De beslissing om niet langer munitie te verkopen voor handgeweren en aanvalswapens verlaagt Walmarts marktaandeel in de wapenmunitiemarkt van 20 tot 6 à 9 procent.



Ondertussen beginnen ook andere Amerikaanse bedrijven zich meer en meer te roeren in het Amerikaanse wapendebat. Bank of America zei vorig jaar dat het geen leningen meer zou geven aan bedrijven die militaire wapens maken voor burgers. De luchtvaartmaatschappijen Delta en United beslisten vorig jaar geen kortingen meer te geven aan NRA-leden.