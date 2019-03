Wanneer massamerken beginnen te roesten

Een vette merknaam in huis hebben, was jarenlang de beste manier om veel te verdienen in de sector van de consumentenproducten. Maar terwijl bedrijven hun geld telden, veranderde rondom hen heen de wereld. ‘Plots wordt alles op zijn kop gezet.’

‘We maken een historische disruptie mee.’ Met die gepeperde woorden legde Stefan De Loecker, sinds begin dit jaar topman van Nivea-moeder Beiersdorf, deze week de vinger op een wonde die al een tijdje aan het etteren is in de sector van de consumentengoederen. Of het nu om Beiersdorf, Kraft Heinz, Coca Cola, Henkel, Unilever, Nestlé of AB InBev gaat: allemaal hebben ze in mindere of meerdere mate last van een veranderende wereld, zo werd de voorbije weken en maanden duidelijk.

Voor massamerken was die wereld decennialang al bij al simpel. Wie een gewild product en een aardig marketingbudget kon koppelen aan de onderhandelingsmacht om een prominente plaats in de winkelrekken van supermarkten op te eisen, mocht zich bij wijze van spreken slapend rijk rekenen. ‘Ik kon lang leven in een gezapige wereld van oude merken, grote volumes en weinig verandering’, zo vatte Jorge Paulo Lemann, één van de breinen achter AB-Inbev en Kraft Heinz-financier 3G, het vorig jaar samen op een sectorconferentie. ‘Als je erover waakte dat je efficiënt georganiseerd was, moest je je over de rest weinig zorgen maken.’

Maar in één adem waarschuwde Lemann dat die zorgeloze periode op zijn laatste benen loopt. ‘Plots wordt onze wereld op zijn kop gezet’, aldus de Braziliaan, die even later ook nog erkende zich stilaan een dinosaurus te voelen in zijn snel veranderende sector. Dat Kraft Heinz vorige week voor ruim 15 miljard dollar lucht uit zijn merkenportefeuille moest schrijven en het aandeel daarop een historische oplawaai kreeg, kan tellen als quod erad demonstrandum.

Niet alle grote merkenmachines krijgen zo’n implosie van hun balans voor de kiezen. Maar er is een brede urgentie te merken in de sector van de fast moving consumer goods, zoals dat in jargon dat heet. Of het nu gaat om de activistische aandeelhouders die Unilever en Procter & Gamble de duimschroeven aandraaien, de desinvesteringen van Nestlé, het teruggeschroefde dividend van AB InBev of de krasse taal van Beiersdorf, er broeit iets bij de consumentenmerken.

Een veilige keuze

Wie wil begrijpen hoe de wereld van de massamerken precies op zijn kop wordt gezet, moet eerst begrijpen waarom een merk bestaat, zegt Rogier De Langhe, economiefilosoof aan de UGent. ‘Een merk is de oplossing voor een probleem waar elke consument mee kampt, een probleem dat informatie-asymmetrie wordt genoemd. Als consument moet je elke dag keuzes maken tussen verschillende opties. Maar het is onmogelijk om bij elke kleine aankoop alle keuzes tot in de details uit te gaan pluizen.’

‘Een merk lost het probleem van gebrekkige informatie op, door je een veilige keuze voor te schotelen. Als consument sluit je een compromis: misschien koop ik niet de beste optie, maar ik mag ervan uitgaan dat het merkproduct een bepaalde standaard haalt. Misschien dat die ene koffiebar de beste koffie heeft, maar de Starbucks ernaast gokt erop dat je niet het risico wil lopen om erachter te komen.’

De toenemende digitalisering van de maatschappij zet dat model echter op losse schroeven, zegt De Langhe. Omdat het internet de beperkte ruimte van de winkelrekken exponentieel heeft uitgebreid, uiteraard. Maar dus ook omdat het probleem van de informatie-asymmetrie kleiner wordt. ‘Door de digitalisering is het plots veel gemakkelijker geworden om wel efficiënt je huiswerk te maken. Met drie klikken weet je plots genoeg over dat ene speciaalbier om deze keer die bak Jupiler eens te laten staan. Dat brengt een enorme verandering met zich mee. Vroeger domineerden enkele massamerken alles. Vandaag moet zo’n mastodont plots met een zwerm van duizend kleine concurrenten rekening houden.’

Kantelpunt

Het is een evolutie die eigenlijk niet nieuw is, zegt Joris Van Malderen, verantwoordelijk voor Consumer Products & Retail bij consultant Deloitte. ‘Hier wordt eigenlijk al tien jaar voor gewaarschuwd. Maar het lijkt erop dat we momenteel op het kantelpunt zitten waarop die evolutie ook zichtbaar wordt in de cijfers in de sector. De bredere waaier aan mogelijkheden voor de consument, gekoppeld aan een veranderend consumptiepatroon, zet de mastodonten in de sector onder druk. Tel daar nog andere factoren bij zoals stijgende investeringen in digitalisering, hogere grondstofprijzen en de stijgende complexiteit van de supply chain door bijvoorbeeld de woekerende handelsoorlog en de brexit, en je begrijpt waarom de marges onder druk komen te staan.’

De vraag van ettelijke miljarden is of er ook oplossingen bestaan voor de problemen die zich stellen. Bedrijven in de sector kozen de voorbije jaren, onder impuls van het 3G van Jorge Paulo Lemann, massaal voor het snoeien in de kosten om hun marges op te krikken. 3G werd berucht om zijn beleid van ‘zero based budgeting’, de tactiek om doorheen de hele organisatie elke euro om te draaien alvorens hem uit te geven.

Die zuinigheid werkte jarenlang wonderwel. Om Kraft Heinz als voorbeeld te nemen: met de 3G-behandeling ging de operationele winstmarge van 15 procent in 2014 naar 24 procent in 2017. Met het bespaarde verschil werden de miljarden aan goedkoop aangegane schulden afgelost waarmee 3G zijn monsterovernames financierde. Dat zuinigheidsmodel was zo’n succes, dat ook andere massamerken gretig op de kar sprongen om hun marges ermee op te pompen.

Probleem met die aanpak is echter dat hij was geënt op de rustig kabbelende realiteit van de voorbije decennia. Met de neus op de financiën, merkten de grote merkenmachines niet dat buiten de wereld aan het veranderen was. Nu de massamerken worden aangevallen door een zwerm kleintjes, en de zo robuust geachte omzet dan toch niet onaantastbaar blijkt, is duidelijk dat er iets anders nodig is. ‘Kosten snoeien is efficiënt om trends van korte duur mee het hoofd te bieden’, zo drukt Van Malderen het uit. ‘Maar het werkt niet als de trends in de markt structureel zijn.’

Van Malderen raadt bedrijven in de sector dan ook aan om voor de vlucht vooruit te durven kiezen. ‘Door nieuwe producten te ontwikkelen en lanceren, bijvoorbeeld. Echte nieuwe producten, bedoel ik dan, niet hetzelfde met een nieuw laagje marketing over. Of door hun M&A-beleid anders te gaan voeren. Meer allianties aangaan met kleinere, lokale spelers, in plaats van ze louter op te kopen. Enkel zo kan je in de toekomst inspelen op de veranderende behoeftes van de consument. Het zal even duren voor zo’n aanpak vruchten afwerpt, maar dan zijn ze wel voor de lange termijn.’

Gemeenschappelijke vijand

Het goede nieuws is dat de mastodonten in de sector steeds meer lijken te beseffen dat enkel kosten besparen geen redding zullen brengen. Bedrijven als Beiersdorf, Henkel, Colgate en Kraft Heinz kondigden al aan miljoenen te willen investeren in digitalisering, innovatie en nieuwe manieren om de consument te bereiken. En ook de productgamma’s lijken te volgen, met gezondere recepten die meer op de leest van de moderne afnemer van verwerkte voeding is gericht.

Ook qua strategische allianties lijken er vandaag dingen mogelijk die tien jaar geleden nog weggelachen zouden zijn. Producenten van consumentenproducten en retailers mogen elkaar dan altijd nodig hebben gehad, overlopen van liefde deed die relatie nooit. Maar nu die twee partijen in de concurrentie van digitalisering een gemeenschappelijke dreiging hebben gevonden, groeien ze steeds dichter naar elkaar toe. Bien étonnés de se trouver ensemble.

‘We staan voor dezelfde uitdagingen door het veranderende consumptiepatroon en de opkomst van nieuwe distributiekanalen’, zegt Marc Hofman, vandaag operationeel directeur van Colruyt, maar in het verleden ook nog aan de producentenkant als CEO van Ter Beke. ‘En als je elkaar daarin tegenkomt, is samenwerking het enige logische antwoord voor de lange termijn. Op het vlak van marktanalyse, bijvoorbeeld. Of investeringen in gezondere voeding of duurzaamheid. Maar ook op het vlak van data - het beter begrijpen van de consument - kunnen we elkaar verrijken. Dat is een trend die op lange wereldwijd zeker verder zal spelen.’

Vraag is of het niet allemaal too little, too late is voor de massamerken. Niet iedereen is zeker dat de grote omslag nog kan worden gemaakt. Economiefilosoof De Langhe: ‘Wat zo’n mastodont nu eigenlijk moet gaan doen, is het absoluut omgekeerde van wat ze al die jaren zo goed hebben gedaan. In plaats van enorme volumes van één bepaald product aan een massa consumenten te slijten, moeten ze een manier vinden om het juiste product bij het juiste profiel te krijgen. De Amazon-aanpak, zeg maar. Dat is een heel ander ball game, het vraagt een totaal andere manier van denken. Ik denk eerlijk gezegd dat de gloriedagen van die grote, gestandardiseerde massamerken zijn geteld.’