Waterland aan boord bij huisleverancier Jeroen Meus

Het investeringsfonds Waterland stapt aan boord bij Cookware, het Oost-Vlaamse bedrijf achter het bekende pannenmerk Greenpan. Dat vernam De Tijd. Welk prijskaartje op de deal kleeft, is niet bekend.

Greenpan is een merk van pannen met een keramische anti-aanbaklaag. In tegenstelling tot traditionele antikleefpannen geven ze bij oververhitting geen gifstoffen vrij. Ze zijn met andere woorden PFAS-vrij. Dat is niet onbelangrijk nu de consument meer en meer bewust wordt van het gebruik van chemicaliën in consumentengoederen, getuige de heisa rond de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht.

Lees Meer reportage Wij deden de test: zit mijn tuin vol PFOS?

Achter Greenpan zit een Gents duo. De ondernemer Wim De Veirman ging vanaf 2005 samen met zijn jeugdvriend Jan Helskens op zoek naar een veiliger en gezonder alternatief voor de traditionele antikleefpannen. Dat vonden ze bij het Zuid-Koreaanse bedrijf Thermolon, dat een hittebestendige anti-aanbaklaag in keramiek had ontwikkeld. Ze sloten meteen een exclusief partnerschap met Thermolon en kochten dat bedrijf vervolgens over.

In 2007 begonnen ze onder het merk Greenpan potten en pannen met een keramische anti-aanbaklaag te produceren in China. Het succes was overweldigend. Sindsdien schrijven de Gentenaars, samen met operationeel directeur Sam Liu, een groeiverhaal.

Schermvullende weergave De Cookware-oprichters Jan Helskens (links) en Wim De Veirman. ©Emy Elleboog

Die groei gebeurde voor het overgrote deel op eigen kracht, al namen ze ook het Duitse Merten & Storck en het Nederlandse Royal van Kempen & Begeer (Nederland) over. Cookware is goed voor een omzet van 400 miljoen dollar (338 miljoen euro), is wereldwijd actief en heeft productiesites in Duitsland, Zuid-Korea en China.

Ook Jeroen Meus raakte overtuigd van de keramische anti-aanbaklaag. De tv-kok en Cookware brengen samen Dagelijkse Kost-pannen op de markt en Meus gebruikt die in zijn televisieprogramma.

Partner

Om de volgende stap te zetten in het groeiparcours halen de drie eigenaars het investeringsfonds Waterland aan boord. Dat investeert een 'aanzienlijk bedrag'. Voorzitter Helskens, CEO De Veirman en operationeel directeur Liu blijven zowel operationeel als als aandeelhouders aan boord.

Met Waterland wil Cookware groeien, zowel geografisch als via een uitbreiding van het merkengamma. Het is de bedoeling meer aanwezig te zijn in verschillende verkoopkanalen, zowel online als offline. Online zijn de pannen al verkrijgbaar bij Amazon, Bol.com en op de eigen websites. In supermarkten zijn ze bij WalMart, Target en Costco (VS) te vinden, net als in warenhuizen als Makro, Carrefour en in speciaalzaken.

Geen deal