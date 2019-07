'We hebben de heilige graal van de fietsenindustrie gevonden'

De Belgische start-up REIN4CED bouwt nabij Leuven een gerobotiseerde fabriek die jaarlijks 20.000 fietskaders kan maken. ‘Het is de eerste in zijn soort, wereldwijd. We halen jobs terug uit Azië.’

REIN4CED ontwikkelde een composietmateriaal waarmee het de strijd aan gaat met carbon als grondstof voor fietskaders. Het combineert carbonvezels met heel fijne staalvezels. Die zijn op zo’n manier en op strategische plaatsen verweven om het fietskader extra stevig maken.

Eén commerciële deal is al getekend, en nagenoeg alle grote fietsmerken – denk aan Trek, Specialized, Giant, Ridley – zouden in de rij staan om met de Leuvenaars samen te werken, zowel voor racefietsen als mountainbikes. Die namen zal je evenwel niet uit de mond van Callens krijgen. ‘De belangen zijn te groot. Geheimhouding is belangrijk. Wat we doen, is bijzonder disruptief’, klinkt het.

Tom Boonen

Het wondermateriaal is even licht en stijf als carbon, terwijl het de grote zwakte van carbonfietsen aanpakt. ‘Carbonkaders zijn broos en zeer gevoelig. Ze tegen de muur zetten of in een putje rijden lijkt onschuldig maar kan interne scheurtjes veroorzaken. Je ziet die niet en ze kunnen groeien tot je kader plots breekt’, klinkt het. Het gebeurt niet vaak, maar wie aan 50 kilometer per uur op zijn bek gaat, zal het geweten hebben.

Profiel Opgestart in 2015, spinoff van de KULeuven. Activiteit: productie van fietskaders op basis van een nieuw composietmateriaal dat carbon moet vervangen. Investering: nieuwe fabriek heeft capaciteit van 20.000 kaders per jaar Werknemers: 10, groeiend richting 45 als de fabriek op volle toeren draait Aandeelhouders: Gemma Frisius, Finindus, Innovation Fund en het management

Dinsdag, enkele dagen voor de tourstart, ontvangt het bedrijf een 250-tal genodigden om zijn pionierswerk in de kijker te zetten. Ook Tom Boonen zal er zijn, terwijl ondernemer Urbain Vandeurzen de nieuwe fabriek in een toespraak zal bestempelen als een schoolvoorbeeld van de maakindustrie in Vlaanderen.

De productiehal is nu nog leeg, maar de komende weken en maanden worden de machines geleidelijk aan geïnstalleerd, opgestart en uitgetest. ‘Nog voor het jaareinde rollen hier de eerste frames voor verkoop van de band’, maakt Callens zich sterk. Volgend jaar zullen fietsen met REIN4CED-technologie in de winkel staan en misschien al hun intrede doen in het wielerpeloton. ‘Dat zou kunnen’, klinkt het geheimzinnig. ‘Het is alleszins onze ambitie ooit de tour te winnen.’

De finish is eindelijk in zicht, na een lang traject dat begon binnen de muren van de KULeuven. Callens ontwikkelde het composietmateriaal tijdens een doctoraat in elkaar, op het departement Materiaalkunde dat eerder al de basis legde voor de superlichte reiskoffers van Samsonite.

Eerste in zijn soort

Bovendien zette REIN4CED een geheel nieuw productieproces op poten. De fabriek is de eerste in zijn soort. Wereldwijd. ‘De machines die we hier zetten, zijn nog nooit gebouwd. We doen hier nog elke week dingen voor de eerste keer. Dat is best uitdagend’, zegt Dave Luyckx, die tien jaar ervaring heeft in de fietsenbranche bij onder meer Merckx.

De fabriek vergde een ‘grote investering’. ‘Meerdere miljoenen’, zegt Callens zonder veel meer van de interne keuken prijs te geven. Die centen verzamelde het bedrijf bij banken en Belgische investeringsmaatschappijen Gemma Frisius, Finindus en Innovation Fund. Daarbovenop kreeg het bijna 2 miljoen euro subsidies van Vlaanderen.

Jobs uit Azië

De fabriek in Winksele zal de omvang hebben van een middelgrote fabriek in Azie, hét mekka van de wereldwijde fietsenindustrie. ‘Alleen zie je daar 800 à 1.000 arbeiders die manueel lapjes koolstofvezel in de juiste vorm op elkaar leggen. Daarna gaat het de oven in en wordt het gebakken. Wij hebben dat proces geautomatiseerd. In onze fabriek zullen daardoor eens op kruissnelheid slechts 40 à 45 mensen werken. Dat zijn jobs die we terughalen uit Azië. De zoektocht naar operatoren is volop ingezet’, aldus Callens.

De fabriek gevuld krijgen zal volgens Luyckx geen probleem zijn. ‘Ik hoor van velen dat we snel aan de 20.000 stuks zullen zitten’, klinkt het. ‘Maar ik heb een gezonde terughoudendheid, want veel zal afhangen hoe snel we kunnen opschalen. Kinderziektes in het productieproces zijn nooit uitgesloten.’

Of REIN4CED de doodsteek is voor de Aziatische fietsenindustrie? In Europa alleen al worden 1,5 miljoen carbonfietsen per jaar verkocht waarvan de frames nu allemaal in Azië worden geproduceerd. ‘Maar het is een utopie dat we alles naar hier kunnen verleggen’, zegt Callens. ‘Een substantieel aandeel, 500.000 stuks, is wel mogelijk op termijn. In de hogere segmenten zit muziek voor ons. Onze productiekost ligt misschien wat hoger dan in Azië, maar vergeet de logistieke factor niet. Dat speelt bij de merken. Nu moeten ze zes tot acht maanden op voorhand hun productiebestellingen plaatsen. Ze kunnen amper inspelen op de markt, terwijl met e-commerce en directe verkoop aan de eindklant de aanlevertijden steeds belangrijker worden.’

Nog 25 fabrieken

Geloofwaardigheid opbouwen was moeilijk. Fairytale is een woord dat ik veel heb horen vallen. Wel, met een brede grijns kunnen we nu zeggen dat we er klaar voor zijn. Dave Luyckx Rein4ced

Een half miljoen fietsen? Dat wil zeggen dat er nog 25 fabrieken als deze in het Leuvense op komst zijn? ‘Dat is onze bedoeling. Maar eerst deze fabriek up and running krijgen. Stap voor stap. We zouden het kunnen houden bij wat we hebben en zeggen: het is mooi geweest. Maar deze technologie is zo disruptief dat we groter moeten denken.’